'A Paixão de Cristo' ganha sequência com novo intérprete de Jesus; saiba quem é

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 13:34
Mais de duas décadas após o sucesso de A Paixão de Cristo (2004), o diretor Mel Gibson iniciou as filmagens da aguardada continuação, A Ressurreição de Cristo. A nova produção promete explorar os três dias que se seguem à crucificação de Jesus e trará um elenco completamente reformulado.
Segundo a revista Variety, o ator Jaakko Ohtonen, conhecido pelas séries The Last Kingdom e Vikings: Valhalla, foi o escolhido para interpretar Jesus Cristo, substituindo Jim Caviezel, que viveu o papel icônico no longa original.
Embora Caviezel tenha dado indícios de que retornaria ao papel, o site Deadline revelou que Mel Gibson optou por uma nova escalação. Fontes ligadas à produção afirmam que questões de agenda e o alto custo de rejuvenescimento digital dos atores originais foram determinantes para a troca.
Além do protagonista, outros papéis clássicos também ganharam novos intérpretes:
O britânico Rupert Everett, conhecido por O Casamento do Meu Melhor Amigo e Napoleão, também integra o elenco em um papel ainda mantido em segredo, descrito como “essencial para a trama”.
As gravações começaram nos estúdios Cinecittà, em Roma, e devem se estender por locações no sul da Itália, incluindo Ginosa, Gravina di Laterza e Altamura.
A produção será dividida em duas partes: A primeira estreia em 26 de março de 2027 e a segunda chega aos cinemas em 6 de maio do mesmo ano.
Lançado em 2004, A Paixão de Cristo retratou as últimas 12 horas da vida de Jesus e se tornou um fenômeno global, arrecadando US$ 612 milhões em bilheteria com um orçamento de apenas US$ 30 milhões. O filme recebeu três indicações ao Oscar (Melhor Fotografia, Maquiagem e Trilha Sonora Original) e é considerado até hoje um dos maiores sucessos do cinema independente.
O roteiro de A Ressurreição de Cristo foi desenvolvido ao longo de sete anos por Mel Gibson, seu irmão Donal Gibson e o roteirista Randall Wallace (Coração Valente). Embora os detalhes da trama ainda sejam mantidos sob sigilo, o longa promete acompanhar os eventos entre a crucificação e a ressurreição, com foco em fé, perdão e transcendência.