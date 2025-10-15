Acesse sua conta
'A Paixão de Cristo' ganha sequência com novo intérprete de Jesus; saiba quem é

“A Ressurreição de Cristo” trará elenco totalmente renovado e tem estreia marcada para março de 2027

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 13:34

Cena de 'A paixão de Cristo' (2004), de Mel Gibson Crédito: Divulgação

Mais de duas décadas após o sucesso de A Paixão de Cristo (2004), o diretor Mel Gibson iniciou as filmagens da aguardada continuação, A Ressurreição de Cristo. A nova produção promete explorar os três dias que se seguem à crucificação de Jesus e trará um elenco completamente reformulado.

Segundo a revista Variety, o ator Jaakko Ohtonen, conhecido pelas séries The Last Kingdom e Vikings: Valhalla, foi o escolhido para interpretar Jesus Cristo, substituindo Jim Caviezel, que viveu o papel icônico no longa original.

Embora Caviezel tenha dado indícios de que retornaria ao papel, o site Deadline revelou que Mel Gibson optou por uma nova escalação. Fontes ligadas à produção afirmam que questões de agenda e o alto custo de rejuvenescimento digital dos atores originais foram determinantes para a troca.

Além do protagonista, outros papéis clássicos também ganharam novos intérpretes:

  • Mariela Garriga (Missão: Impossível – O Acerto Final) será Maria Madalena, substituindo Monica Bellucci.
  • Kasia Smutniak (Dupla Implacável) viverá Maria, mãe de Jesus, antes interpretada por Maia Morgenstern.
  • Pier Luigi Pasino (A Lei de Lidia Poët) assume o papel de Pedro, no lugar de Francesco De Vito.
  • Riccardo Scamarcio (Desaparecidos na Noite) será o novo Pôncio Pilatos.

O britânico Rupert Everett, conhecido por O Casamento do Meu Melhor Amigo e Napoleão, também integra o elenco em um papel ainda mantido em segredo, descrito como “essencial para a trama”.

As gravações começaram nos estúdios Cinecittà, em Roma, e devem se estender por locações no sul da Itália, incluindo Ginosa, Gravina di Laterza e Altamura.

'A Paixão de Cristo' ganha sequência com novo intérprete de Jesus

Cena de 'A paixão de Cristo' (2004), de Mel Gibson por Divulgação
Jim Caviezel em ‘A Paixão de Cristo’ será substituído por Jaakko Ohtonen que vai interpretar Jesus em "A Ressurreição de Cristo" por Reprodução
Jim Caviezel em ‘A Paixão de Cristo’ por Divulgação
Cena de 'A paixão de Cristo' (2004), de Mel Gibson por Divulgação
Jim Caviezel em ‘A Paixão de Cristo’ por Divulgação
Jaakko Ohtonen vai interpretar Jesus em "A Ressurreição de Cristo" por Reprodução
Jim Caviezel, que interpretou Jesus no primeiro filme, não voltará para "A Ressurreição de Cristo" por Reprodução
Jaakko Ohtonen vai interpretar Jesus em "A Ressurreição de Cristo" por Reprodução
Jim Caviezel em ‘A Paixão de Cristo’ será substituído por Jaakko Ohtonen que vai interpretar Jesus em "A Ressurreição de Cristo" por Reprodução
1 de 9
Cena de 'A paixão de Cristo' (2004), de Mel Gibson por Divulgação

A produção será dividida em duas partes: A primeira estreia em 26 de março de 2027 e a segunda chega aos cinemas em 6 de maio do mesmo ano.

Lançado em 2004, A Paixão de Cristo retratou as últimas 12 horas da vida de Jesus e se tornou um fenômeno global, arrecadando US$ 612 milhões em bilheteria com um orçamento de apenas US$ 30 milhões. O filme recebeu três indicações ao Oscar (Melhor Fotografia, Maquiagem e Trilha Sonora Original) e é considerado até hoje um dos maiores sucessos do cinema independente.

O roteiro de A Ressurreição de Cristo foi desenvolvido ao longo de sete anos por Mel Gibson, seu irmão Donal Gibson e o roteirista Randall Wallace (Coração Valente). Embora os detalhes da trama ainda sejam mantidos sob sigilo, o longa promete acompanhar os eventos entre a crucificação e a ressurreição, com foco em fé, perdão e transcendência.

