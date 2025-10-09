Acesse sua conta
Filme de Iñárritu, Amores Brutos volta aos cinemas em 4K

O longa lançado em Cannes, há 25 anos, é considerado um dos grandes clássicos contemporâneos

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 06:00

O ator mexicano Gael García Bernal em cena de Amores Brutos
O ator mexicano Gael García Bernal em cena de Amores Brutos Crédito: divulgação

Em celebração aos 25 anos do lançamento de Amores Brutos, a MUBI e a Retrato Filmes anunciam o relançamento em 4K nos cinemas. O filme do diretor mexicano Alejandro González Iñárritu chega hoje (9) no circuito nacional. A restauração do clássico estrelado por Gael García Bernal foi exibida pela primeira vez no Festival de Cannes, mesmo evento onde a versão original teve sua estreia mundial e conquistou o Grande Prêmio da Semana da Crítica. Em 2000, também participou da disputa por Melhor Filme Estrangeiro no Oscar.

Considerado um dos grandes clássicos contemporâneos, o longa-metragem rodado na Cidade do México é ramificado em três histórias que se entrelaçam a partir de um acidente de carro. O filme marcou o primeiro grande papel de Bernal (E Sua Mãe Também), que voltou a trabalhar com Iñárritu posteriormente, em Babel. Os dois participaram da reestreia em Cannes este ano, onde relembraram o início do projeto.

