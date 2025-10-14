RECONHECIMENTO

Revista internacional elege Xuxa como a maior popstar da história do Brasil

A 'Rainha dos Baixinhos' volta aos holofotes após reportagem destacar seu documentário e legado na TV Globo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 13:32

Xuxa Crédito: Reprodução

Mesmo quatro décadas após revolucionar a TV brasileira, Xuxa Meneghel segue sendo sinônimo de sucesso, carisma e influência. Desta vez, o reconhecimento veio de fora: a revista americana Variety a declarou a maior popstar do Brasil, reforçando o impacto global da apresentadora, cantora e atriz.

A menção foi publicada no último domingo (12) em uma matéria sobre os novos acordos de licenciamento da TV Globo com emissoras internacionais. Entre os destaques, a publicação cita a venda de produções como Todas as Flores e o documentário Xuxa, o Documentário, agora exibido na Telefe, na Argentina.

Lançada em 2023 pelo Globoplay, a série documental em cinco episódios revisita a trajetória de Xuxa, dos desafios da juventude até as conquistas que a transformaram em um ícone da cultura pop brasileira e latino-americana.

Xuxa começou sua história na Globo em 30 de julho de 1986, com a estreia do Xou da Xuxa no Teatro Fênix, no Rio de Janeiro. O programa marcou gerações com bordões inesquecíveis, como o clássico “beijinho, beijinho, tchau, tchau”, e ajudou a popularizar as paquitas, os paquitos e o penteado de “maria-chiquinha” preso com “xuxinhas”.

O sucesso foi tamanho que o primeiro disco do Xou da Xuxa vendeu 2,6 milhões de cópias, superando Roberto Carlos naquele ano. Ao longo da carreira, ela acumulou mais de 200 discos de ouro, ultrapassando 26 milhões de álbuns vendidos. O álbum Xou da Xuxa 3 entrou para o Guinness Book como o disco infantil mais vendido do mundo, embalado por hits como Ilariê, Arco-Íris e Abecedário da Xuxa.

Sua influência ultrapassou fronteiras: o Xou da Xuxa foi exibido em 17 países da América Latina, e o longa Lua de Cristal levou mais de 5 milhões de espectadores aos cinemas em 1990, um recorde para produções nacionais na época.

Aos 62 anos, Xuxa continua colecionando títulos e homenagens. Recentemente, foi eleita a 60ª mulher mais sexy do mundo em votação do Clube da VIP, onde o perfil oficial exaltou: “A eterna Rainha dos Baixinhos é um ícone de gerações, sempre envolvida em novos projetos e com um carisma inconfundível”.

Além de revisitar sua trajetória com o documentário no Globoplay, a artista prepara a retomada da turnê “O Último Voo da Nave” para 2026 e um novo projeto documental sobre a Amazônia, anunciado durante o Upfront 2026 da Globo, em parceria com a BBC.