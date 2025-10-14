Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Revista internacional elege Xuxa como a maior popstar da história do Brasil

A 'Rainha dos Baixinhos' volta aos holofotes após reportagem destacar seu documentário e legado na TV Globo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 13:32

Xuxa
Xuxa Crédito: Reprodução

Mesmo quatro décadas após revolucionar a TV brasileira, Xuxa Meneghel segue sendo sinônimo de sucesso, carisma e influência. Desta vez, o reconhecimento veio de fora: a revista americana Variety a declarou a maior popstar do Brasil, reforçando o impacto global da apresentadora, cantora e atriz.

A menção foi publicada no último domingo (12) em uma matéria sobre os novos acordos de licenciamento da TV Globo com emissoras internacionais. Entre os destaques, a publicação cita a venda de produções como Todas as Flores e o documentário Xuxa, o Documentário, agora exibido na Telefe, na Argentina.

Lançada em 2023 pelo Globoplay, a série documental em cinco episódios revisita a trajetória de Xuxa, dos desafios da juventude até as conquistas que a transformaram em um ícone da cultura pop brasileira e latino-americana.

Leia mais

Imagem - Filha de Fátima Bernardes e William Bonner se fantasia como os pais junto com namorado

Filha de Fátima Bernardes e William Bonner se fantasia como os pais junto com namorado

Imagem - Casada com bilionário, Franciny Ehlke revela se fez divisão de bens após cerimônia milionária na Itália

Casada com bilionário, Franciny Ehlke revela se fez divisão de bens após cerimônia milionária na Itália

Imagem - João Gomes chora ao reencontrar professora durante show: 'Obrigado por me ensinar'

João Gomes chora ao reencontrar professora durante show: 'Obrigado por me ensinar'

Xuxa começou sua história na Globo em 30 de julho de 1986, com a estreia do Xou da Xuxa no Teatro Fênix, no Rio de Janeiro. O programa marcou gerações com bordões inesquecíveis, como o clássico “beijinho, beijinho, tchau, tchau”, e ajudou a popularizar as paquitas, os paquitos e o penteado de “maria-chiquinha” preso com “xuxinhas”.

O sucesso foi tamanho que o primeiro disco do Xou da Xuxa vendeu 2,6 milhões de cópias, superando Roberto Carlos naquele ano. Ao longo da carreira, ela acumulou mais de 200 discos de ouro, ultrapassando 26 milhões de álbuns vendidos. O álbum Xou da Xuxa 3 entrou para o Guinness Book como o disco infantil mais vendido do mundo, embalado por hits como Ilariê, Arco-Íris e Abecedário da Xuxa.

Sua influência ultrapassou fronteiras: o Xou da Xuxa foi exibido em 17 países da América Latina, e o longa Lua de Cristal levou mais de 5 milhões de espectadores aos cinemas em 1990, um recorde para produções nacionais na época.

Xuxa

Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Não usa lingerie, culpa das camisolonas que ganhou de Xuxa. por Reprodução
Roberto Carlos e Xuxa por Reprodução
Xuxa por Blad Meneghel/Reprodução/Instagram
Ayrton Senna e Xuxa por Reprodução
Sasha e Xuxa por Reprodução
Xuxa e Patrícia por Reprodução
Hebe e Xuxa por Reprodução
xUXA por Reprodução/Instagram
Junno Andrade e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Xuxa Meneghel por Divulgação
Edição comemorativa de boneca da Xuxa esgota em 24 horas por Reprodução I Instagram I @xuxameneghel e Estrela I Divulgação
Xuxa Meneghel por @bladmeneghel
Angélica e Xuxa inverteram os papéis no Domingão por Reprodução/TV Globo
Xuxa e Ivete Sangalo por GNT
Xuxa Meneghel admite erros na música 'Brincar de índio' por Reprodução/Instagram
Xuxa por Redes sociais
Angélica contou que Xuxa a alertou sobre traição de ex-namorado por Reprodução/Instagram
Xuxa e Ivete Sangalo por Redes sociais
Xuxa reclama de artistas que não se posicionam na política: 'não respeito mais' por (Divulgação)
Novo filme de Xuxa, 'Uma Fada Veio me Visitar' por Reprodução
Aos 60 anos, Xuxa fala sobre como está sendo seu processo de envelhecimento por Divulgação/Bradesco Seguros
Ivete e Xuxa por Divulgação
Xuxa por reprpdução
Xuxa Meneghel revela abusos na infância por Divulgação
Angélica, Xuxa e Eliana causam no Criança Esperança por TV Globo
âXuxa, O DocumentÃ¡rioâ, sÃ©rie documental Original Globoplay, estreia hoje, dia 13 de julho, na plataforma por Blad Meneghel/Divulgação
Público tenta invadir área reservada na Fonte Nova, durante show de Xuxa em 1989 por Fernando Amorim/Arquivo CORREIO
Xuxa se apresenta na Fonte Nova em 1989 por Fernando Amorim/Arquivo CORREIO
Xuxa, Senna, Galisteu por Quintino
Marlene Mattos e Xuxa Meneghel por Globoplay
Xuxa e Luciano Szafir por TV Globo
Marlene Mattos ‘infernizava’ namoro entre Xuxa e Ayrton Senna por YouTube
Xuxa e Marcelo Ribeiro por YouTube / Globoplay
Xuxa apresentou programa infantil na Globo por seis anos por Blad Meneghel/divulgação
Xuxa reencontrou pai no palco por Reprodução
Xuxa Meneghel expõe relação abusiva com Marlene Mattos por TV Globo
Xuxa comenta sobre ter perdido a virgindade por YouTube
1 de 57
Xuxa por Reprodução

Aos 62 anos, Xuxa continua colecionando títulos e homenagens. Recentemente, foi eleita a 60ª mulher mais sexy do mundo em votação do Clube da VIP, onde o perfil oficial exaltou: “A eterna Rainha dos Baixinhos é um ícone de gerações, sempre envolvida em novos projetos e com um carisma inconfundível”.

Além de revisitar sua trajetória com o documentário no Globoplay, a artista prepara a retomada da turnê “O Último Voo da Nave” para 2026 e um novo projeto documental sobre a Amazônia, anunciado durante o Upfront 2026 da Globo, em parceria com a BBC.

Em recente entrevista ao Domingo Espetacular, Xuxa reafirmou sua essência inquieta e criativa: “Quero continuar ganhando prêmios na TV, no cinema, na voz, mesmo sem voz, e sem ser atriz. Quero levar alegria para as pessoas, porque sou abusada e gosto disso.”

Leia mais

Imagem - 10 cuidados essenciais com a sua saúde

10 cuidados essenciais com a sua saúde

Imagem - 5 dicas fundamentais para os dias que antecedem o Enem

5 dicas fundamentais para os dias que antecedem o Enem

Imagem - Síndrome da pressa: conheça os sintomas, as causas e os tratamentos

Síndrome da pressa: conheça os sintomas, as causas e os tratamentos

Tags:

Xuxa

Mais recentes

Imagem - Aprenda a fazer um banho poderoso para renovar suas energias e afastar o mau-olhado

Aprenda a fazer um banho poderoso para renovar suas energias e afastar o mau-olhado
Imagem - Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'
Imagem - VÍDEO: Apresentador se revolta e chama William Bonner de 'babaca e idiota' ao vivo

VÍDEO: Apresentador se revolta e chama William Bonner de 'babaca e idiota' ao vivo

MAIS LIDAS

Imagem - Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo
01

Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo

Imagem - Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos
02

Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos

Imagem - Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'
03

Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Imagem - Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)
04

Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)