NOVELA DAS SETE

Eduarda furta Zeca; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta sexta-feira (13 de março)

Novela sete passa por algumas reviravoltas no capítulo desta sexta

Felipe Sena

Publicado em 13 de março de 2026 às 21:06

Eduarda furta Zeca em 'Coração Acelerado' Crédito: Globo | Manoella Mello

No capítulo de “Coração Acelerado” desta sexta-feira (13), vários acontecimentos prometem mudanças na trama das sete. Palhares (Gabriel Godoy) acolhe Agrado (Isadora Cruz). Nora (Virgínia Rosa) teme não poder mais realizar seus atendimento sem seu livro.

Eduarda (Gabz) furta Zeca (Luiz Henrique Nogueira) para adiantar um dinheiro a Wesley a fim de realizar seu suposto show. Ronei (Thomás Aquino) e Walmir (Antonio Calloni) gostam de ver João Raul (Filipe Bragança) com Flavinha (Ana Flávia Castela).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Eduarda convida Agrado para cantar no bar. Zeca encontra seu bar destruído, descobre que pegaram seu dinheiro. Tom (Bruno Mazzeo) termina a parceria profissional com Agrado.