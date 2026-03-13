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Eduarda furta Zeca; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta sexta-feira (13 de março)

Novela sete passa por algumas reviravoltas no capítulo desta sexta

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de março de 2026 às 21:06

Eduarda furta Zeca em 'Coração Acelerado'
Eduarda furta Zeca em 'Coração Acelerado' Crédito: Globo | Manoella Mello

No capítulo de “Coração Acelerado” desta sexta-feira (13), vários acontecimentos prometem mudanças na trama das sete. Palhares (Gabriel Godoy) acolhe Agrado (Isadora Cruz). Nora (Virgínia Rosa) teme não poder mais realizar seus atendimento sem seu livro.

Eduarda (Gabz) furta Zeca (Luiz Henrique Nogueira) para adiantar um dinheiro a Wesley a fim de realizar seu suposto show. Ronei (Thomás Aquino) e Walmir (Antonio Calloni) gostam de ver João Raul (Filipe Bragança) com Flavinha (Ana Flávia Castela).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
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Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

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Eduarda convida Agrado para cantar no bar. Zeca encontra seu bar destruído, descobre que pegaram seu dinheiro. Tom (Bruno Mazzeo) termina a parceria profissional com Agrado.

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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