Fernando Gabeira é flagrado em momento íntimo ao vivo e reação de jornalista viraliza

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de maio de 2026 às 12:57
Durante a edição do 'Jornal das 18h', enquanto a âncora Natuza Nery organizava o time de analistas para debater a votação decisiva no Senado, o jornalista Fernando Gabeira acabou se esquecendo que a 'janelinha' da videochamada já estava aberta para todo o Brasil.
Fernando Gabeira coça partes íntimas ao vivo
No exato momento em que era chamado para dar sua opinião sobre a rejeição da indicação de Messias, Gabeira foi flagrado em um gesto para lá de íntimo, ele colocou a mão por dentro da calça para dar aquela 'coçadinha' básica, achando que ainda estava nos bastidores.
O momento durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para os espectadores mais atentos capturarem a cena. Assim que percebeu que sua imagem estava no ar, o veterano mudou o semblante instantaneamente. Com o jogo de cintura de quem tem décadas de carreira, ele se ajeitou na cadeira, recompôs a postura e seguiu com a análise política como se nada tivesse acontecido.
Como nada passa batido nas redes sociais, o vídeo rapidamente começou a circular no X (antigo Twitter) e em grupos de WhatsApp. Enquanto alguns internautas brincaram com a situação, outros saíram em defesa do jornalista, lembrando que incidentes domésticos são comuns na era das participações via webcam.