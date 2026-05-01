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Dia da Literatura Brasileira: 12 famosos que já lançaram livros e você provavelmente não sabia

Obras de artistas como Lázaro Ramos, Fernanda Montenegro e até 'tiktokers' estão dominando as listas de mais vendidos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de maio de 2026 às 10:41

Famosos que já lançaram livros
Famosos que já lançaram livros e você provavelmente não sabia Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira, 1 de maio, o Brasil celebra, além do Dia do Trabalhador, o Dia Nacional da Literatura Brasileira, data que homenageia o nascimento de José de Alencar. Mas, para além dos clássicos de época, uma nova geração de autores tem dominado as estantes (e a lista dos mais vendidos), os famosos da TV e das redes sociais. De relatos sobre maternidade a suspenses policiais e memórias ancestrais, nomes como Lázaro Ramos, Cecília Malan e Fernanda Montenegro provam que o Brasil é, sim, um país de escritores.

Veja famosos que já escreveram livros

Famosos que já lançaram livros por Divulgação
Cecília Malan  por Divulgação
Lázaro Ramos por Divulgação
Mariana Rios por Divulgação
Isabella Fonseca  por Divulgação
Miguel Falabella por Divulgação
Fernanda Montenegro por Divulgação
Ana Laura Lopes  por Divulgação
Chico Chico por Divulgação
Viih Tube e Eliezer  por Divulgação
Fernanda Torres  por Divulgação
Isis Valverde  por Divulgação
Maria Ribeiro  por Divulgação
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Famosos que já lançaram livros por Divulgação

  • 1. Lázaro Ramos

Em 'Na Nossa Pele: Continuando a conversa' (2025), Lázaro não entrega apenas um livro, mas um abraço em suas raízes. Ele mistura memórias da infância com reflexões profundas sobre o legado de sua mãe. É uma obra sobre alegria como revolução e a urgência de nos entendermos como sociedade.

  • 2. Cecília Malan

A correspondente internacional da Globo em Londres lançou 'Eu e Elas: Histórias Maternas' (2026). Esqueça aquela ideia de mãe perfeita de comercial. Cecília traz relatos crus e plurais de mulheres brasileiras, mostrando que as contradições da maternidade são o que nos tornam humanas.

  • 3. Miguel Falabella

Mestre em observar o cotidiano, Falabella lançou 'A Partilha e Outras Peças Teatrais' (2026). O livro é um presente para quem ama teatro, reunindo textos que transformam as brigas e afetos de família em reflexões universais, sempre com um humor ácido e sensível.

  • 4. Isabella Fonseca

A filha de Luciano Camargo estreou na literatura com o pé no mistério. Em 'Menifesi' (2026), ela nos guia por uma investigação sombria cheia de segredos e desconfianças. 

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  • 5. Mariana Rios

Mariana não brincou em serviço e lançou dois títulos de uma vez em 2025. Enquanto 'Basta Sentir' ensina um método próprio de autoconhecimento, 'Sabedoria de Bolso' é um compilado de poesias e reflexões íntimas sobre fé e o tempo. 

  • 6. Viih Tube e Eliezer

O casal que parou a internet com a gravidez de Lua e Ravi registrou tudo em 'Tô Grávida!' (2024). O livro humaniza a exposição das redes sociais, mostrando como a chegada de um filho mudou os planos, a identidade e o amor entre os dois influenciadores.

  • 7. Ana Laura Lopes

Sucesso no TikTok e no YouTube, Ana Laura transformou seu hit musical em livro. 'Fantasma' (2026) mistura a jornada de uma jovem cantora com pitadas de sobrenatural e romance.

Confira as obras que o MEC Livros oferece

Títulos disponíveis no MEC Livros por divulgação
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Títulos disponíveis no MEC Livros por divulgação

  • 8. Isis Valverde

Em 'Vermelho Rubro' (2025), Isis deixa a atuação de lado para dar forma à uma coletânea de poemas sensíveis que tocam em feridas e alegrias universais. 

  • 9. Fernanda Montenegro

Em 'Prólogo, Ato, Epílogo' (2019), Fernanda narra sua vida que se confunde com a história do próprio Brasil. É uma leitura obrigatória para quem quer entender o que significa ser artista e ser brasileiro.

18 audiolivros para quem quer começar a ouvir audiobooks

Como arruinar um casamento, de Alison Espach (Harlequin). Em uma bela manhã de verão, Phoebe Stone resolve se hospedar na Pousada Cornwall. Logo é confundida com os outros hóspedes do hotel, convidados de um casamento particular. A noiva, que passou um ano inteiro organizando cada detalhe de seu casamento, tem certeza de que tudo está conforme o planejado. Bom, exceto pela presença de Phoebe. por Reprodução
Audiolivro de Corte de Espinhos e Rosas, de Sarah J Maas (Galera). Depois de anos sendo escravizados pelas fadas, os humanos conseguiram se libertar e coexistem com os seres místicos. Cerca de cinco séculos após a guerra que definiu o futuro das espécies, Feyre, filha de um casal de mercadores, é forçada a se tornar uma caçadora para ajudar a família. Após matar uma fada zoomórfica transformada em lobo, surge uma criatura bestial exigindo reparação. por Reprodução
Audiolivro de A filha perdida, de Elena Ferrante (Intrínseca). O terceiro romance da autora que se consagrou por sua série napolitana acompanha os sentimentos conflitantes de uma professora universitária de meia-idade, Leda, que, aliviada depois de as filhas já crescidas se mudarem para o Canadá com o pai, decide tirar férias no litoral sul da Itália. Logo nos primeiros dias na praia, ela volta toda a sua atenção para uma ruidosa família de napolitanos, em especial para Nina, a jovem mãe de uma menininha chamada Elena que sempre está acompanhada de sua boneca. por Reprodução
Audiolivro de A guarda-costas, de Katherine Center (Essência). Hannah Brooks parece mais uma professora de jardim de infância do que alguém que poderia te matar com um abridor de vinho. Ou com uma caneta esferográfica. Ou com um guardanapo de pano. Mas a verdade é que ela é uma Agente de Proteção Executiva (também conhecida como "guarda-costas") contratada para proteger um astro de Hollywood que está sofrendo nas mãos de uma stalker de meia idade obcecada por ele (e por corgis).Jack Stapleton era um dos atores mais conhecidos do mundo, mas largou o estrelato depois de uma tragédia familiar e agora leva uma vida praticamente anônima. Mas quando sua mãe adoece e ele precisa visitá-la, Jack se vê obrigado a contratar uma guarda-costas pra não colocar sua família em risco. No entanto, ele tem um pedido peculiar... Para evitar que sua mãe se preocupe, ele quer que Hannah finja ser sua namorada. por Reprodução
Assassinato no Expresso do Oriente, de Agatha Christie (Harper Collins). Neste clássico da literatura, e um dos mistérios mais famosos da Rainha do Crime, Hercule Poirot precisa descobrir quem está por trás do assassinato no Expresso do Oriente–e o culpado está entre os passageiros do trem. por Reprodução
O morro dos ventos uivantes, de Emily Brontë - Narração de Bianca Bin (Audible). Uma história sombria de paixões e vingança, esta obra provou ser um dos clássicos mais duradouros da literatura inglesa. A turbulenta e tempestuosa história de amor de Cathy e Heathcliff se estende por duas gerações, desde o tempo em que Heathcliff, um menino estranho e grosseiro, é trazido para viver na propriedade varrida pelo vento dos Earnshaws por Reprodução
A mulher em silêncio, de Freida McFadden (Arqueiro). Victoria Barnett tem tudo: uma carreira de sucesso, um marido bonito e carinhoso, uma casa maravilhosa e o plano de enchê-la de filhos.Até que, certa noite, sua vida muda radicalmente. Depois de sofrer um acidente sério, Victoria é levada às pressas para o hospital, em estado grave. Ela sobrevive, mas uma lesão cerebral a deixa incapaz de andar e falar. Presa no próprio corpo, ela terá que se adaptar a uma realidade muito diferente. por Reprodução
Audiolivro de Tudo é Rio, de Carla Madeira (Record). Com uma narrativa madura, precisa e ao mesmo tempo delicada e poética, o romance narra a história do casal Dalva e Venâncio, que tem a vida transformada após uma perda trágica, resultado do ciúme doentio do marido, e de Lucy, a prostituta mais depravada e cobiçada da cidade, que entra no caminho deles, formando um triângulo amoroso. por Reprodução
Audiolivro de Jogos Vorazes, de Suzanne Collins (Rocco). Após o fim da América do Norte, uma nova nação chamada Panem surge. Formada por doze distritos, é comandada com mão de ferro pela Capital. Uma das formas com que demonstra seu poder sobre o resto do carente país é com Jogos Vorazes, uma competição anual transmitida ao vivo pela televisão, em que um garoto e uma garota de doze a dezoito anos de cada distrito são selecionados e obrigados a lutar até a morte! Para evitar que sua irmã seja a mais nova vítima do programa, Katniss se oferece para participar em seu lugar. por Reprodução
Audiolivro de Coven, de Harper L. Woods (Faro Editorial). Willow, uma bruxa criada para se tornar a arma do pai contra o Coven – o grupo de bruxos que destruiu sua família e tirou sua liberdade –, está determinada a fazer de tudo para proteger o irmão mais novo...Sua missão é seguir até o Vale do Cristal, onde está localizada a Universidade Bosque – lugar em que os melhores e mais brilhantes bruxos aprendem a praticar magia, livres do julgamento humano.Determinada e com os poderes em ascensão, Willow planeja vingança, mas alguém pretende atrapalhar seu caminho – o diretor Grayson Thorne, um homem lindo e irritante que a despreza tanto quanto ela o detesta. por Reprodução
Audiolivro de Uma vida pequena, de Hanya Yanagihara (Record). Uma vida pequena é um dos livros mais surpreendentes, desafiadores, perturbadores e profundamente emocionantes das últimas décadas. Uma narrativa épica sobre amor e amizade de quatro jovens que consegue romper barreiras e impactar ouvintes. por Reprodução
Audiolivro de A paciente silenciosa, de Alex Michaelides (Record). Após cometer o assassinado de seu marido, uma mulher se recusa a falar qualquer coisa, deixando suspeitas e mistérios não resolvidos sobre o caso. E o terapeuta Theo Faber está obcecado em descobrir o motivo da violencia e do silencio. Só ela sabe o que aconteceu. Só ele pode fazê-la falar. A paciente silenciosa é um daqueles livros que não saem da cabeça do leitor, quer ele queira, quer não. por Reprodução
Audiolivro de Nós já moramos aqui, de Marcus Kliewer (Intrínseca). Namoradas há alguns anos, Charlie e Eve ganham a vida comprando imóveis a preços baixos e os revendendo com lucro após reformá-los. As duas mal podem acreditar na própria sorte quando adquirem uma antiga casa em uma vizinhança pitoresca — e meio isolada — no interior do estado do Oregon.Um dia, durante os preparativos para a reforma, alguém bate na porta. Um homem com a esposa e os três filhos, alegando já ter morado ali décadas atrás, pergunta se poderia entrar para mostrar o lar da sua infância para as crianças. Sozinha em casa e incapaz de dizer não, Eve deixa os cinco entrarem.Assim que os estranhos adentram a casa, coisas inexplicáveis começam a acontecer, incluindo o sumiço da filha caçula da família e uma aparição fantasmagórica no porão. por Reprodução
Audiolivro de Sem Defeitos, de Elsie Silver (Arqueiro). Rhett Eaton é o principal nome do rodeio em touros. O garoto de ouro da cena country. Isso até fazer um comentário polêmico que o deixa em maus lençóis com um patrocinador e, em seguida, ser filmado dando um soco em um homem no meio da rua.Agora seu agente quer que o peão limpe sua imagem e, para garantir que ele ande na linha, designa Summer Hamilton, a própria filha, para supervisioná-lo até o final da temporada de rodeios. por Reprodução
Audiolivro de A última carta, de Rebecca Yarros (Arqueiro). Beckett é um militar americano endurecido pelos horrores que já testemunhou na guerra. A não ser pela amizade sincera que tem com Ryan, um soldado de sua unidade, e com a cachorra Bagunça, ele perdeu a fé no amor e na humanidade.Até que Ryan o convence a se corresponder com sua irmã, Ella, que está do outro lado do mundo, em Telluride, no Colorado. Mesmo sem nunca tê-la conhecido pessoalmente, Beckett encontra refúgio nas cartas que os dois trocam e fica totalmente encantado por ela. por Reprodução
Audiolivro de Até o último de nós, de Freida McFadden (Arqueiro). Claire Matchett vive uma grave crise no casamento e está se sentindo totalmente sobrecarregada pela criação dos dois filhos.Com a viagem de férias que se aproxima, ela vê uma chance de resgatar a cumplicidade com o marido e ter um respiro da rotina estressante. Junto com dois casais de amigos, eles vão passar uma semana em uma pousada de luxo isolada e cercada pela natureza.A apenas três quilômetros do destino, em uma estrada de terra deserta, o carro de Claire morre. Como não há sinal de celular, os casais são obrigados a seguir a pé. por Reprodução
Audiolivro de A sete chaves, de Freida McFadden (Arqueiro). Quando tinha 11 anos, Nora Nierling nem imaginava que, enquanto fazia os deveres de casa no quarto, seu pai matava mulheres no porão.Até o dia em que ela encontrou a porta destrancada e resolveu descobrir por que o pai passava tanto tempo lá.Décadas depois, Aaron Nierling está atrás das grades – onde vai ficar para sempre – e Nora é uma cirurgiã bem-sucedida, que leva uma vida tranquila mas solitária. Ninguém sabe que ela é filha de um famoso serial killer. E ela pretende continuar assim.Um dia, porém, Nora fica sabendo que uma de suas pacientes foi assassinada. E o mais chocante: do mesmo modo único e terrível que o pai dela usava com suas vítimas. por Reprodução
Audiolivro de Despertar da Chama Eterna, de Penn Cole (Arqueiro). Em um mundo colonizado por deuses e governado por seus cruéis e mágicos Descendentes, a curandeira Diem Bellator sonha escapar da vida sufocante em sua humilde aldeia.O desaparecimento repentino da mãe e a descoberta de um segredo perigoso sobre o passado dela lhe dão uma chance inesperada de se infiltrar no sombrio mundo da realeza dos Descendentes e desvendar os mistérios que sua mãe deixou para trás. por Reprodução
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Como arruinar um casamento, de Alison Espach (Harlequin). Em uma bela manhã de verão, Phoebe Stone resolve se hospedar na Pousada Cornwall. Logo é confundida com os outros hóspedes do hotel, convidados de um casamento particular. A noiva, que passou um ano inteiro organizando cada detalhe de seu casamento, tem certeza de que tudo está conforme o planejado. Bom, exceto pela presença de Phoebe. por Reprodução

  • 10. Chico Chico

Filho da eterna Cássia Eller, Chico Chico mostrou que o talento com as palavras também está na escrita. Em 'Pequenos Sigilos' (2026), ele transita entre o real e o imaginário, falando de saudade, morte e infância.

  • 11. Fernanda Torres

Não é só na atuação que ela brilha. Fernanda Torres já lançou diversos livros, mas ela estreou na literatura com seu romance 'Fim' (2013), que não apenas virou um best-seller, como foi finalista do prestigiado Prêmio Jabuti. 

  • 12. Maria Ribeiro

Maria Ribeiro escreve como se estivesse conversando com uma amiga no café. Em 'Trinta e Oito e Meio' e 'Tudo o que eu sempre quis dizer, mas só consegui escrevendo', ela abre o coração sobre amores, ex-amores e amizades, transformando sentimentos íntimos em textos que geram identificação imediata.

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