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Dia da Literatura Brasileira: 12 famosos que já lançaram livros e você provavelmente não sabia

Obras de artistas como Lázaro Ramos, Fernanda Montenegro e até 'tiktokers' estão dominando as listas de mais vendidos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de maio de 2026 às 10:41

Famosos que já lançaram livros e você provavelmente não sabia Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira, 1 de maio, o Brasil celebra, além do Dia do Trabalhador, o Dia Nacional da Literatura Brasileira, data que homenageia o nascimento de José de Alencar. Mas, para além dos clássicos de época, uma nova geração de autores tem dominado as estantes (e a lista dos mais vendidos), os famosos da TV e das redes sociais. De relatos sobre maternidade a suspenses policiais e memórias ancestrais, nomes como Lázaro Ramos, Cecília Malan e Fernanda Montenegro provam que o Brasil é, sim, um país de escritores.

Veja famosos que já escreveram livros 1 de 13

1. Lázaro Ramos

Em 'Na Nossa Pele: Continuando a conversa' (2025), Lázaro não entrega apenas um livro, mas um abraço em suas raízes. Ele mistura memórias da infância com reflexões profundas sobre o legado de sua mãe. É uma obra sobre alegria como revolução e a urgência de nos entendermos como sociedade.

2. Cecília Malan

A correspondente internacional da Globo em Londres lançou 'Eu e Elas: Histórias Maternas' (2026). Esqueça aquela ideia de mãe perfeita de comercial. Cecília traz relatos crus e plurais de mulheres brasileiras, mostrando que as contradições da maternidade são o que nos tornam humanas.

3. Miguel Falabella

Mestre em observar o cotidiano, Falabella lançou 'A Partilha e Outras Peças Teatrais' (2026). O livro é um presente para quem ama teatro, reunindo textos que transformam as brigas e afetos de família em reflexões universais, sempre com um humor ácido e sensível.

4. Isabella Fonseca

A filha de Luciano Camargo estreou na literatura com o pé no mistério. Em 'Menifesi' (2026), ela nos guia por uma investigação sombria cheia de segredos e desconfianças.

5. Mariana Rios

Mariana não brincou em serviço e lançou dois títulos de uma vez em 2025. Enquanto 'Basta Sentir' ensina um método próprio de autoconhecimento, 'Sabedoria de Bolso' é um compilado de poesias e reflexões íntimas sobre fé e o tempo.

6. Viih Tube e Eliezer

O casal que parou a internet com a gravidez de Lua e Ravi registrou tudo em 'Tô Grávida!' (2024). O livro humaniza a exposição das redes sociais, mostrando como a chegada de um filho mudou os planos, a identidade e o amor entre os dois influenciadores.

7. Ana Laura Lopes

Sucesso no TikTok e no YouTube, Ana Laura transformou seu hit musical em livro. 'Fantasma' (2026) mistura a jornada de uma jovem cantora com pitadas de sobrenatural e romance.

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8. Isis Valverde

Em 'Vermelho Rubro' (2025), Isis deixa a atuação de lado para dar forma à uma coletânea de poemas sensíveis que tocam em feridas e alegrias universais.

9. Fernanda Montenegro

Em 'Prólogo, Ato, Epílogo' (2019), Fernanda narra sua vida que se confunde com a história do próprio Brasil. É uma leitura obrigatória para quem quer entender o que significa ser artista e ser brasileiro.

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10. Chico Chico

Filho da eterna Cássia Eller, Chico Chico mostrou que o talento com as palavras também está na escrita. Em 'Pequenos Sigilos' (2026), ele transita entre o real e o imaginário, falando de saudade, morte e infância.

11. Fernanda Torres

Não é só na atuação que ela brilha. Fernanda Torres já lançou diversos livros, mas ela estreou na literatura com seu romance 'Fim' (2013), que não apenas virou um best-seller, como foi finalista do prestigiado Prêmio Jabuti.

12. Maria Ribeiro