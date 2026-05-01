Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

No SBT, Carolina Ferraz quebra o silêncio e fala sobre como foi sua saída da Record

Apresentadora abre o jogo e diz que está livre após fim de contrato

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de maio de 2026 às 11:56

Carolina Ferraz
Carolina Ferraz Crédito: Reprodução

A apresentadora Carolina Ferraz confirmou que não tem mais vínculo com a Record. A declaração foi feita durante participação em uma gravação do programa Programa Silvio Santos, exibido pelo SBT.

Segundo apuração, a artista respondeu de forma direta ao ser questionada sobre sua situação profissional e afirmou que já não faz mais parte do quadro de funcionários da emissora.

Carolina Ferraz

Carolina Ferraz por Reprodução
Carolina Ferraz por Reprodução
Carolina Ferraz por Reprodução
Carolina Ferraz por Reprodução
Carolina Ferraz por Reprodução
Carolina Ferraz por Reprodução
1 de 6
Carolina Ferraz por Reprodução

A fala esclarece de vez a situação da apresentadora, que vinha sendo alvo de dúvidas desde o anúncio de sua saída do Domingo Espetacular, feito no início de abril.

Na época, a Record divulgou um comunicado destacando a trajetória de Carolina na emissora e informou que as portas seguem abertas para novos projetos. Pouco depois, a própria apresentadora também se manifestou nas redes sociais, indicando o encerramento de um ciclo.

Leia mais

Imagem - Adeus, 'Tia Milena': ex-BBB abandona profissão de recreadora infantil e decide trabalhar na TV

Adeus, 'Tia Milena': ex-BBB abandona profissão de recreadora infantil e decide trabalhar na TV

Imagem - Rei dos 'proibidões', MC Brinquedo anuncia fim da carreira no funk aos 24 anos: 'Entreguei minha vida para Jesus'

Rei dos 'proibidões', MC Brinquedo anuncia fim da carreira no funk aos 24 anos: 'Entreguei minha vida para Jesus'

Imagem - Dia do Trabalhador: 100 mensagens para enviar no WhatsApp de chefes, colegas e clientes

Dia do Trabalhador: 100 mensagens para enviar no WhatsApp de chefes, colegas e clientes

Após o fim do contrato, que era no modelo CLT, Carolina passou a desenvolver novos projetos e chegou a apresentar ideias à própria emissora, ainda em análise. Entre as possibilidades discutidas, há conteúdos voltados ao agronegócio, mas sem definição até o momento.

A participação no SBT marca um novo momento na carreira da comunicadora, que agora busca maior flexibilidade e novos formatos de atuação na televisão.

Mais recentes

Imagem - Veja os famosos confirmados no camarote VIP de Shakira em Copacabana

Veja os famosos confirmados no camarote VIP de Shakira em Copacabana
Imagem - Bella Campos quebra o silêncio e confirma brigas com Cauã Reymond nos bastidores de 'Vale Tudo'

Bella Campos quebra o silêncio e confirma brigas com Cauã Reymond nos bastidores de 'Vale Tudo'
Imagem - Ex-panicat revela ser dependente de remédio, relata perda gestacional e diz que viveu sua pior fase

Ex-panicat revela ser dependente de remédio, relata perda gestacional e diz que viveu sua pior fase