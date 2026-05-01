No SBT, Carolina Ferraz quebra o silêncio e fala sobre como foi sua saída da Record

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Fernanda Varela
Publicado em 1 de maio de 2026 às 11:56
A apresentadora Carolina Ferraz confirmou que não tem mais vínculo com a Record. A declaração foi feita durante participação em uma gravação do programa Programa Silvio Santos, exibido pelo SBT.
Segundo apuração, a artista respondeu de forma direta ao ser questionada sobre sua situação profissional e afirmou que já não faz mais parte do quadro de funcionários da emissora.
Carolina Ferraz
A fala esclarece de vez a situação da apresentadora, que vinha sendo alvo de dúvidas desde o anúncio de sua saída do Domingo Espetacular, feito no início de abril.
Na época, a Record divulgou um comunicado destacando a trajetória de Carolina na emissora e informou que as portas seguem abertas para novos projetos. Pouco depois, a própria apresentadora também se manifestou nas redes sociais, indicando o encerramento de um ciclo.
Após o fim do contrato, que era no modelo CLT, Carolina passou a desenvolver novos projetos e chegou a apresentar ideias à própria emissora, ainda em análise. Entre as possibilidades discutidas, há conteúdos voltados ao agronegócio, mas sem definição até o momento.
A participação no SBT marca um novo momento na carreira da comunicadora, que agora busca maior flexibilidade e novos formatos de atuação na televisão.