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MEC Livros dispara em cadastros e empréstimos; veja os títulos mais lidos na plataforma

Aplicativo gratuito já reúne mais de 566 mil usuários e oferece 8 mil títulos de autores brasileiros e estrangeiros

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Carol Neves

  • Agência Brasil

Publicado em 29 de abril de 2026 às 09:08

MEC Livros
MEC Livros Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Mais de 566 mil pessoas já criaram cadastro no MEC Livros, plataforma digital de leitura do Ministério da Educação lançada em 6 de abril. Desde então, cerca de 263 mil obras foram emprestadas aos usuários.

O serviço oferece gratuitamente mais de 8 mil títulos de autores brasileiros e estrangeiros, disponíveis para qualquer pessoa com conta Gov.br.

De acordo com o MEC, a proposta é ampliar o acesso à leitura e integrar a tecnologia ao ensino. A pasta afirma que a iniciativa contribui para preservar o patrimônio literário, ao mesmo tempo em que democratiza o acesso à literatura, incentiva o hábito de leitura, promove a integração de novas tecnologias na educação e apoia as práticas pedagógicas.

Confira as obras que o MEC Livros oferece

Títulos disponíveis no MEC Livros por divulgação
Títulos disponíveis no MEC Livros por divulgação
Títulos disponíveis no MEC Livros por divulgação
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Títulos disponíveis no MEC Livros por divulgação
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Títulos disponíveis no MEC Livros por divulgação

Entre os livros mais lidos na plataforma estão Crime e Castigo, de Fiódor Dostoiévski; A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli; Sem Despedidas e A Vegetariana, de Han Kang; além de Harry Potter e a Pedra Filosofal, de J.K. Rowling.

Como acessar os livros

Para utilizar o serviço, é necessário entrar no site ou no aplicativo do MEC Livros e fazer login com uma conta Gov.br. A plataforma está disponível para celulares Android, computadores e integrada ao portal gov.br.

Na página inicial, os títulos aparecem organizados por categorias como Em Alta, Best-Sellers e Autores Clássicos Brasileiros. Ao selecionar uma obra, o usuário pode consultar um resumo na opção Mais informações e, em seguida, escolher Emprestar e Ler para iniciar a leitura.

O prazo de empréstimo é de 14 dias. Após esse período, é possível renovar pelo mesmo tempo ou devolver o livro.

O MEC informa que trabalha em melhorias para permitir a devolução a qualquer momento e também liberar essa opção quando o leitor atingir 90% da obra, oferecendo mais autonomia na gestão dos empréstimos.

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