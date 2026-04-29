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Adolescente é morta por namorado de 14 anos em emboscada dentro de condomínio

Vítima foi atraída para área isolada e sofreu mais de dez facadas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de abril de 2026 às 10:23

Kauane dos Santos Neves foi morta por adolescentes  Crédito: Reprodução

Um assassinato envolvendo três adolescentes causou forte comoção entre moradores de um condomínio fechado em Araucária, no Paraná. A vítima, Kauane dos Santos Neves, de 14 anos, foi encontrada morta após, segundo a investigação, ser levada para uma emboscada armada pelo próprio namorado, também de 14 anos, com a participação de outra adolescente, de 13. O garoto confessou o crime à polícia. As informações são da Record. 

De acordo com as apurações, Kauane mantinha um relacionamento com o jovem, que também se envolvia com a outra menina. A investigação aponta que a outra adolescente teria pressionado o rapaz a decidir entre as duas ou cometer o assassinato. Ele, então, atraiu a vítima até um local isolado dentro do condomínio, onde ela foi atacada com mais de dez golpes de faca.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
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Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Imagens de câmeras de segurança registraram os três caminhando juntos momentos antes do crime. Após o ataque, o autor ainda tentou incendiar o corpo da vítima, mas não conseguiu concluir a ação.

Moradores desconfiaram da situação ao notar manchas de sangue nas mãos do adolescente e acionaram as autoridades. A partir das informações, equipes policiais localizaram e apreenderam os dois envolvidos, que foram encaminhados para os procedimentos legais. O caso segue sob investigação.

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Tags:

Crime Adolescente Feminicídio Emboscada

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