SUL DO BRASIL

Estado registra dia mais frio do ano, com temperatura de 3,9 °C e geada

Massa de ar frio derruba provoca geada e mantém previsão de instabilidade antes de nova elevação dos termômetros no feriado

Carol Neves

Publicado em 29 de abril de 2026 às 10:15

Cidades do Paraná tiveram geada Crédito: Roberto Dziura Jr/AEN

O Paraná viveu uma das madrugadas mais frias de 2026 até agora. Na terça-feira (28), o município de Palmas, no Sul do estado, registrou 3,9°C, a menor temperatura do ano até o momento. O dado foi divulgado pelo Simepar e está associado à entrada de uma massa de ar frio que avançou após a passagem de uma frente fria na segunda-feira (27).

O fenômeno trouxe uma queda brusca nas temperaturas em diferentes regiões e favoreceu a formação de geada em áreas do Sul paranaense.

Além de Palmas, municípios próximos à divisa com Santa Catarina também enfrentaram temperaturas bastante baixas. Em localidades como Mariópolis, General Carneiro e Clevelândia, houve registro de geada fraca durante a madrugada.

Ranking do frio - top 5 1 de 5

Segundo os dados meteorológicos, esse tipo de ocorrência é comum quando massas de ar frio mais intensas atingem o estado, especialmente em regiões mais elevadas. A presença de geada indica que, ao nível do solo, as temperaturas chegaram a valores ainda menores do que os registrados oficialmente.

Queda de temperatura foi ampla no estado

O frio não ficou concentrado em poucas áreas. De acordo com o Simepar, 17 estações meteorológicas registraram as menores temperaturas de 2026 no mesmo dia.

No Litoral, apesar da influência marítima amenizar o impacto do frio, também houve queda nos termômetros. Guaratuba marcou 18,5°C e Paranaguá registrou 18,7°C, valores inferiores aos dias anteriores.

Simepar explica atuação da massa de ar frio

O meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar, detalhou o motivo da mudança brusca no clima. Segundo ele, o resfriamento ocorreu com a entrada do ar frio na retaguarda da frente fria que se deslocou em direção ao estado de São Paulo. “A massa de ar frio atingiu principalmente as cidades paranaenses que fazem divisa com Santa Catarina nesta terça-feira”, explicou.

Ele acrescentou ainda que, em outras regiões do estado, a redução de temperatura também foi influenciada pela presença de nuvens e chuvas, que diminuem a incidência direta de radiação solar.

Instabilidade segue na quarta-feira

A previsão indica que o tempo continuará instável nesta quarta-feira (29). Um sistema atmosférico em níveis mais altos mantém o fluxo de umidade sobre o Paraná, favorecendo a formação de nuvens carregadas.

Entre os principais riscos estão pancadas de chuva acompanhadas de raios, ocorrência de temporais localizados, rajadas de vento fortes e possibilidade de queda de granizo em algumas áreas.

As regiões mais propensas a esses eventos incluem o Noroeste, Norte, Campos Gerais e o Leste do estado. No Oeste, as instabilidades podem começar ainda pela manhã, com tendência de avanço ao longo do dia para outras regiões.

Há também alerta para ventos mais intensos na faixa norte e possibilidade de granizo em pontos dos Campos Gerais e do Leste.

Tempo melhora a partir de quinta-feira

A partir de quinta-feira (30), o cenário começa a mudar gradualmente. As áreas de instabilidade perdem força e o sol volta a aparecer em diversas regiões do estado.

No início do dia ainda haverá presença de nuvens, mas a tendência é de abertura ao longo da tarde. As temperaturas mínimas devem ficar próximas de 10°C na região Sul, enquanto as máximas podem ultrapassar 22°C em grande parte do Paraná, chegando a até 28°C no Oeste e no Norte.

Feriado deve marcar período mais quente da semana

A elevação das temperaturas deve continuar até o feriado de sexta-feira (1º de maio), quando o estado deve registrar os valores mais altos da semana.

Com a redução das chuvas e maior presença de sol, o tempo tende a ficar mais estável, encerrando o período de frio mais intenso registrado no início da semana.