Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja como pedir de volta dinheiro da multa de pedágio eletrônico que governo vai devolver

Valor devolvido será de cerca de R$ 93 milhões e motoristas terão até novembro para regularizar pendências sem novas penalidades

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de abril de 2026 às 11:46

Sistema de pedágio free flow em Itápolis (SP)
Sistema de pedágio free flow em Itápolis (SP) Crédito: EcoNoroeste/Divulgação

Motoristas que não efetuaram o pagamento de pedágios no sistema de cobrança automática free flow terão um prazo até o dia 16 de novembro para regularizar a situação sem sofrer penalidades. Durante esse período, as multas ficam suspensas e só voltarão a ser aplicadas caso a pendência não seja resolvida dentro do prazo estabelecido.

A decisão será oficializada nesta quarta-feira (29) e também contempla a devolução de valores pagos por condutores que já foram multados em rodovias federais. De acordo com o Ministério dos Transportes, o total estimado para restituição é de cerca de R$ 93 milhões apenas no âmbito federal. Ao todo, a suspensão atinge aproximadamente 3,4 milhões de autuações registradas em rodovias federais e estaduais.

Rodovias baianas

Estudo da CNT analisou 9.302 km da malha rodoviária da Bahia por Divulgação/DNIT
Trecho analisado na Bahia representa 8,1% do total pesquisado no Brasil por Google Streetview
BR-324 é uma das mais importantes do país por Divulgação/ViaBahia
Falta acostamento em 38,1% do trecho contemplado pela pesquisa na Bahia por Antônio Meira Jr.
BA-099 por Will Recarey/ Divulgação
PRF monitora deficiências das rodovias e comunica o DNIT por Divulgação/PRF
Monitoramento das rodovias é feito com uso de câmeras inteligentes por Divulgação/PRF-BA
PRF faz operação nas rodovias baianas por Divulgação
Ônibus interestadual tomba em rodovia baiana por Reprodução / TV Bahia
Poste que estava no meio de rodovia baiana é realocado por Divulgação
1 de 10
Estudo da CNT analisou 9.302 km da malha rodoviária da Bahia por Divulgação/DNIT

Os motoristas que já quitaram multas por evasão de pedágio eletrônico poderão solicitar o reembolso diretamente ao órgão responsável pela infração em cada estado. Além da devolução do valor pago, os pontos registrados na carteira de habilitação também serão cancelados.

Como solicitar a devolução

Antes de iniciar o pedido de ressarcimento, o condutor precisa obter o valor da tarifa do pedágio relacionado à infração. Em seguida, deve identificar o órgão autuador, como Detran, Polícia Rodoviária Federal (PRF) ou departamentos estaduais de estradas (DER), entre outros.

O próximo passo é apresentar um recurso informando a situação e comprovando que o pagamento do pedágio já foi realizado. Após a solicitação, o órgão tem até 30 dias para analisar o pedido.

Se o recurso for negado, o motorista ainda pode apresentar uma nova contestação em até 30 dias junto à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari). Caso haja nova negativa, é possível recorrer em segunda instância ao Conselho Estadual de Trânsito. No caso de multas aplicadas pela Polícia Federal, o procedimento segue regras próprias, com formulários específicos da instituição.

Integração com CNH Digital

O governo também planeja ampliar a digitalização do sistema de pedágio eletrônico no país. A proposta inclui a integração das notificações ao aplicativo da CNH Digital, permitindo que o motorista receba um aviso aproximadamente uma hora após a passagem por um trecho com cobrança automática. A mensagem deverá conter detalhes da viagem e um link direto para pagamento.

As concessionárias terão até 100 dias, com prazo previsto até o início de agosto, para adequar seus sistemas à nova estrutura. A expectativa, no entanto, é de que a adaptação ocorra antes do limite estabelecido. Até que a integração esteja concluída, a consulta de cobranças continuará sendo feita nos canais de cada operadora.

Atualmente, a falta de conexão entre os sistemas é considerada um dos principais entraves do modelo free flow, especialmente para motoristas que não utilizam dispositivos automáticos de pagamento.

Tags:

Pedágio

Mais recentes

Imagem - IPVA pode mudar no Brasil: proposta quer cobrar imposto pelo peso do veículo e fixar teto de 1%

IPVA pode mudar no Brasil: proposta quer cobrar imposto pelo peso do veículo e fixar teto de 1%
Imagem - Adolescente é morta por namorado de 14 anos em emboscada dentro de condomínio

Adolescente é morta por namorado de 14 anos em emboscada dentro de condomínio
Imagem - Estado registra dia mais frio do ano, com temperatura de 3,9 °C e geada

Estado registra dia mais frio do ano, com temperatura de 3,9 °C e geada