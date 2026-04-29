Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Oruam e família viram alvo de nova operação contra o Comando Vermelho no Rio

Cantor já era considerado foragido após romper regras de tornozeleira eletrônica

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de abril de 2026 às 07:21

Oruam em Bangu
Oruam em Bangu Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, na manhã desta quarta-feira (29), uma operação voltada ao combate de um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Comando Vermelho. Entre os alvos dos mandados estão o rapper Oruam e familiares dele, apontados como integrantes ou colaboradores da estrutura investigada. As informações são do g1.

De acordo com a corporação, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) foram às ruas para cumprir nove ordens de prisão preventiva autorizadas pela 1ª Vara Criminal Especializada em Crime Organizado da Capital. A ofensiva mira uma rede suspeita de movimentar recursos ilícitos provenientes do tráfico de drogas.

Oruam

Oruam por Reprodução/Redes Sociais
Oruam se entrega à polícia no Rio de Janeiro por Reprodução/Band
Oruam em Bangu por Reprodução/ Redes sociais
Oruam é filho de Marcinho VP por Reprodução
Oruam por Reprodução
OMarcinho VP por Reprodução
Oruam por Reprodução
Oruam por Reprodução
Oruam por Reprodução
Oruam por Reprodução
O cantor Oruam subiu em um ônibus durante a manifestação por Reprodução/ Redes Sociais
Oruam lamentou prisão de MC Poze do Rodo por Reprodução/Instagram
Oruam em entrevista a Roberto Cabrini no Domingo Espetacular por Reprodução/TV Record
Oruam por Reprodução
Maria Auxiliadora, avó de Oruam por Reprodução
Oruam foi preso  por Reprodução
PM fez selfie com Oruam por Reproduçao
Oruam por Redes sociais
Oruam por Reprodução/Instagram
Oruam desabafa sobre prisão do pai, Marcinho VP por Redes sociais
Oruam, nome artístico do trapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, tem 7,4 milhões de ouvintes mensais no Spotify por Reprodução/ Instagram
O rapper Oruam levou um tapa ao tentar beijar o seu gato por Reprodução/ Redes Sociais
1 de 22
Oruam por Reprodução/Redes Sociais

Oruam já figurava como foragido desde fevereiro deste ano, após descumprir regras do monitoramento por tornozeleira eletrônica no processo em que responde por tentativas de homicídio. O caso tem relação com uma confusão envolvendo policiais na porta da residência do artista, ocorrida em julho do ano passado.

Além do cantor, os investigadores buscam localizar a mãe dele, a empresária Márcia Gama, e um dos irmãos, Lucca Nepomuceno. Márcia já havia sido alvo de um mandado de prisão em março, durante a Operação Contenção Red Legacy, mas não foi encontrada à época. No início deste mês, ela chegou a obter um habeas corpus concedido pela Justiça fluminense.

As diligências seguem em andamento, e a polícia não descarta novas fases da operação, à medida que o esquema financeiro do grupo criminoso for sendo detalhado.

Leia mais

Imagem - Homem é preso por manter aves silvestres ameaçadas de extinção em cativeiro e sob maus-tratos

Homem é preso por manter aves silvestres ameaçadas de extinção em cativeiro e sob maus-tratos

Imagem - Ursinhos de Ouro: gigante dos doces anuncia fechamento da única fábrica no Brasil

Ursinhos de Ouro: gigante dos doces anuncia fechamento da única fábrica no Brasil

Imagem - Traição e assassinato: a morte do lavrador que ganhou R$ 52 milhões na Mega-Sena

Traição e assassinato: a morte do lavrador que ganhou R$ 52 milhões na Mega-Sena

Tags:

rio de Janeiro Operação Oruam mãe de Rapper Oruam

Mais recentes

Imagem - Fábrica de R$ 35,9 milhões vai a leilão após falência de tradicional empresa do setor plástico

Fábrica de R$ 35,9 milhões vai a leilão após falência de tradicional empresa do setor plástico
Imagem - Adolescente de 17 anos é morta a tiros após recusar investidas e dinheiro de suspeito

Adolescente de 17 anos é morta a tiros após recusar investidas e dinheiro de suspeito
Imagem - Mega-Sena acumula e próximo sorteio vai pagar R$ 130 milhões; veja como jogar

Mega-Sena acumula e próximo sorteio vai pagar R$ 130 milhões; veja como jogar