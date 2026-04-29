POLÍCIA

Oruam e família viram alvo de nova operação contra o Comando Vermelho no Rio

Cantor já era considerado foragido após romper regras de tornozeleira eletrônica

Wendel de Novais

Publicado em 29 de abril de 2026 às 07:21

Oruam em Bangu Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, na manhã desta quarta-feira (29), uma operação voltada ao combate de um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Comando Vermelho. Entre os alvos dos mandados estão o rapper Oruam e familiares dele, apontados como integrantes ou colaboradores da estrutura investigada. As informações são do g1.

De acordo com a corporação, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) foram às ruas para cumprir nove ordens de prisão preventiva autorizadas pela 1ª Vara Criminal Especializada em Crime Organizado da Capital. A ofensiva mira uma rede suspeita de movimentar recursos ilícitos provenientes do tráfico de drogas.

Oruam 1 de 22

Oruam já figurava como foragido desde fevereiro deste ano, após descumprir regras do monitoramento por tornozeleira eletrônica no processo em que responde por tentativas de homicídio. O caso tem relação com uma confusão envolvendo policiais na porta da residência do artista, ocorrida em julho do ano passado.

Além do cantor, os investigadores buscam localizar a mãe dele, a empresária Márcia Gama, e um dos irmãos, Lucca Nepomuceno. Márcia já havia sido alvo de um mandado de prisão em março, durante a Operação Contenção Red Legacy, mas não foi encontrada à época. No início deste mês, ela chegou a obter um habeas corpus concedido pela Justiça fluminense.