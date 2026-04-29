Oruam e família viram alvo de nova operação contra o Comando Vermelho no Rio

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Wendel de Novais
Publicado em 29 de abril de 2026 às 07:21
A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, na manhã desta quarta-feira (29), uma operação voltada ao combate de um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Comando Vermelho. Entre os alvos dos mandados estão o rapper Oruam e familiares dele, apontados como integrantes ou colaboradores da estrutura investigada. As informações são do g1.
De acordo com a corporação, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) foram às ruas para cumprir nove ordens de prisão preventiva autorizadas pela 1ª Vara Criminal Especializada em Crime Organizado da Capital. A ofensiva mira uma rede suspeita de movimentar recursos ilícitos provenientes do tráfico de drogas.
Oruam
Oruam já figurava como foragido desde fevereiro deste ano, após descumprir regras do monitoramento por tornozeleira eletrônica no processo em que responde por tentativas de homicídio. O caso tem relação com uma confusão envolvendo policiais na porta da residência do artista, ocorrida em julho do ano passado.
Além do cantor, os investigadores buscam localizar a mãe dele, a empresária Márcia Gama, e um dos irmãos, Lucca Nepomuceno. Márcia já havia sido alvo de um mandado de prisão em março, durante a Operação Contenção Red Legacy, mas não foi encontrada à época. No início deste mês, ela chegou a obter um habeas corpus concedido pela Justiça fluminense.
As diligências seguem em andamento, e a polícia não descarta novas fases da operação, à medida que o esquema financeiro do grupo criminoso for sendo detalhado.