SUL DO BRASIL

Fábrica de R$ 35,9 milhões vai a leilão após falência de tradicional empresa do setor plástico

Unidade industrial em Joinville tem mais de 16 mil m²

Carol Neves

Publicado em 29 de abril de 2026 às 08:04

Indústria vai a leilão Crédito: Divulgação

Um conjunto de ativos avaliado em R$ 35,9 milhões será levado a leilão após a falência de empresas do setor plástico. O destaque é uma unidade industrial de grande porte localizada em Joinville, em Santa Catarina.

Instalada no Distrito Industrial Norte, a estrutura reúne terreno com mais de 16,6 mil metros quadrados e aproximadamente 6,3 mil metros quadrados de área construída. Sozinho, o imóvel foi estimado em R$ 34,7 milhões, segundo reportagem do NDMais.

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O pacote inclui ainda bens utilizados na operação fabril, como máquinas, moldes e outros equipamentos industriais, que somam mais de R$ 1,2 milhão.

O processo de falência envolve as empresas CRW Plásticos Joinville, CRW Plásticos Varginha Ltda e CRW Indústria e Comércio de Plástico Ltda, conforme decisão da Justiça de Minas Gerais.