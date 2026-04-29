Fábrica de R$ 35,9 milhões vai a leilão após falência de tradicional empresa do setor plástico

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Carol Neves
Publicado em 29 de abril de 2026 às 08:04
Um conjunto de ativos avaliado em R$ 35,9 milhões será levado a leilão após a falência de empresas do setor plástico. O destaque é uma unidade industrial de grande porte localizada em Joinville, em Santa Catarina.
Instalada no Distrito Industrial Norte, a estrutura reúne terreno com mais de 16,6 mil metros quadrados e aproximadamente 6,3 mil metros quadrados de área construída. Sozinho, o imóvel foi estimado em R$ 34,7 milhões, segundo reportagem do NDMais.
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O pacote inclui ainda bens utilizados na operação fabril, como máquinas, moldes e outros equipamentos industriais, que somam mais de R$ 1,2 milhão.
O processo de falência envolve as empresas CRW Plásticos Joinville, CRW Plásticos Varginha Ltda e CRW Indústria e Comércio de Plástico Ltda, conforme decisão da Justiça de Minas Gerais.
Criada em 25 de agosto de 1997, a CRW Plásticos Joinville S/A tem sede na cidade catarinense e atua na fabricação de artefatos plásticos para diferentes aplicações. A companhia, estruturada como sociedade anônima de capital fechado, também mantinha atividades complementares, como a produção de equipamentos de segurança e a confecção de letras, letreiros e placas.