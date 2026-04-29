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Adolescente de 17 anos é morta a tiros após recusar investidas e dinheiro de suspeito

Caso é investigado como feminicídio; suspeito ofereceu dinheiro antes do crime

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de abril de 2026 às 08:02

Ana Kévile foi morta a tiros
Ana Kévile foi morta a tiros Crédito: Reprodução

Uma adolescente de 17 anos foi morta a tiros na noite do último sábado (25), dentro de um estabelecimento comercial em Deputado Irapuan Pinheiro, no interior do Ceará. O caso é tratado como feminicídio e, segundo informações do g1, teria sido motivado após a jovem recusar investidas do suspeito momentos antes do crime. Identificada como Ana Kévile Nogueira Batista, a vítima estava em uma loja de conveniência de um posto de combustíveis, quando foi abordada pelo homem. Um familiar que a acompanhava presenciou a situação.

De acordo com ele, o suspeito passou a assediar a adolescente e chegou a oferecer dinheiro para manter relação com ela. Diante da recusa, o homem efetuou disparos. A jovem foi atingida e morreu ainda no local, conforme informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Ana Kévile foi morta a tiros

Ana Kévile foi morta a tiros por Reprodução
Ana Kévile foi morta a tiros por Reprodução
Ana Kévile foi morta a tiros por Reprodução
Ana Kévile foi morta a tiros por Reprodução
Ana Kévile foi morta a tiros por Reprodução
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Ana Kévile foi morta a tiros por Reprodução

O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Polícia Civil de Senador Pompeu. Até o momento, o autor dos disparos não foi localizado, e a identidade dele não foi divulgada. Conhecida na cidade pela participação em atividades da igreja e ações comunitárias, Ana Kévile é lembrada por amigos e familiares como uma jovem dedicada e carismática.

A prefeitura de Deputado Irapuan Pinheiro publicou uma nota de pesar nas redes sociais lamentando a morte. “Que a memória de Ana Kevile seja um conforto para todos que tiveram o privilégio de conhecê-la e que Deus conceda a força necessária para enfrentar esta perda irreparável. A administração municipal solidariza-se com o luto de toda a comunidade”, diz o texto.

O velório e sepultamento ocorreram na manhã desta segunda-feira (27), quando moradores saíram às ruas para prestar as últimas homenagens à adolescente, em um cortejo marcado por comoção.

O caso também repercutiu nacionalmente. Em nota, a UNICEF manifestou indignação com o crime. “A morte da adolescente é a expressão mais extrema de uma cultura que pune meninas por dizer não. É mais uma vida interrompida, de uma menina que vinha inspirando outras crianças e adolescentes, e lutando por seus direitos”, afirmou a entidade.

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Tags:

Feminicídio ana Kévile Nogueira Batista Morta A Tiros Loja de Conveniência

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