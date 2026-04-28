CRIME

Estudante de medicina morta por ex-namorado no Paraguai terminou relacionamento após descobrir traição

Suspeito segue foragido e é procurado pela polícia paraguaia

Wendel de Novais

Publicado em 28 de abril de 2026 às 09:54

Vitor é procurado pela morte de Julia Crédito: Reprodução

A estudante de medicina Julia Vitória Sobierai Cardoso, morta pelo ex-namorado com 67 facadas no Paraguai, tinha terminado o namoro com o suspeito após descobrir uma traição, de acordo com a família. Apesar do término, Vitor Rangel Aguiar, não aceitou a decisão da jovem e continuou tentando reatar o relacionamento. As informações são do ND Mais.

Familiares afirmam ainda que, durante o relacionamento, Julia chegou a sustentar o então companheiro, que não apresentava comportamento agressivo até então. O namoro durou cerca de quatro meses e terminou quando a estudante percebeu interações dele com outra mulher em redes sociais, o que motivou a separação.

Julia Vitoria Sobierai Cardoso 1 de 16

O laudo pericial aponta a extrema violência do crime. De acordo com o documento, 60 dos ferimentos foram causados com uma tesoura de cutícula, enquanto outros sete golpes foram desferidos com uma faca. Entre eles, dois atingiram a região do pescoço. Os objetos utilizados foram encontrados dentro do imóvel onde o crime ocorreu.

O corpo da estudante foi localizado por volta das 19h, após vizinhas entrarem no apartamento situado no edifício El Galo, na avenida Capitán del Puerto, no bairro Obrero. A suspeita das autoridades é de que o assassinato tenha acontecido cerca de sete horas antes, por volta do meio-dia.

Julia havia se mudado recentemente para o Paraguai para cursar medicina, em busca de um objetivo antigo: tornar-se pediatra. "Ela era muito esforçada e estudiosa, era o sonho dela viver essa promessa, ela amava crianças! Ela sempre quis construir a família dela e um dia ser mãe", disse a amiga Sara Cazarotto ao g1.

As buscas pelo suspeito foram intensificadas após ordem do juiz Amílcar Marecos. Equipes do Ministério Público e da polícia estiveram no edifício Hala, no bairro Catedral, onde vivem familiares de Vitor, mas ele não foi localizado. Parentes informaram desconhecer o paradeiro do investigado.