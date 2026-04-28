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Estudante de medicina morta por ex-namorado no Paraguai terminou relacionamento após descobrir traição

Suspeito segue foragido e é procurado pela polícia paraguaia

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de abril de 2026 às 09:54

Vitor é procurado pela morte de Julia Crédito: Reprodução

A estudante de medicina Julia Vitória Sobierai Cardoso, morta pelo ex-namorado com 67 facadas no Paraguai, tinha terminado o namoro com o suspeito após descobrir uma traição, de acordo com a família. Apesar do término, Vitor Rangel Aguiar, não aceitou a decisão da jovem e continuou tentando reatar o relacionamento. As informações são do ND Mais.

Familiares afirmam ainda que, durante o relacionamento, Julia chegou a sustentar o então companheiro, que não apresentava comportamento agressivo até então. O namoro durou cerca de quatro meses e terminou quando a estudante percebeu interações dele com outra mulher em redes sociais, o que motivou a separação.

Julia Vitoria Sobierai Cardoso

Julia Vitória Sobierai Cardoso por Reprodução
Julia Vitoria Sobierai Cardoso por Reprodução
Julia Vitoria Sobierai Cardoso por Reprodução
Julia Vitoria Sobierai Cardoso por Reprodução
Julia Vitoria Sobierai Cardoso por Reprodução/Redes Sociais
Julia Vitoria Sobierai Cardoso por Reprodução
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Julia Vitoria Sobierai Cardoso por Reprodução/Redes Sociais
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Julia Vitória Sobierai Cardoso por Reprodução

O laudo pericial aponta a extrema violência do crime. De acordo com o documento, 60 dos ferimentos foram causados com uma tesoura de cutícula, enquanto outros sete golpes foram desferidos com uma faca. Entre eles, dois atingiram a região do pescoço. Os objetos utilizados foram encontrados dentro do imóvel onde o crime ocorreu.

O corpo da estudante foi localizado por volta das 19h, após vizinhas entrarem no apartamento situado no edifício El Galo, na avenida Capitán del Puerto, no bairro Obrero. A suspeita das autoridades é de que o assassinato tenha acontecido cerca de sete horas antes, por volta do meio-dia.

Julia havia se mudado recentemente para o Paraguai para cursar medicina, em busca de um objetivo antigo: tornar-se pediatra. "Ela era muito esforçada e estudiosa, era o sonho dela viver essa promessa, ela amava crianças! Ela sempre quis construir a família dela e um dia ser mãe", disse a amiga Sara Cazarotto ao g1.

As buscas pelo suspeito foram intensificadas após ordem do juiz Amílcar Marecos. Equipes do Ministério Público e da polícia estiveram no edifício Hala, no bairro Catedral, onde vivem familiares de Vitor, mas ele não foi localizado. Parentes informaram desconhecer o paradeiro do investigado.

Durante a ação, um celular pertencente ao irmão do suspeito foi recolhido para análise. A polícia paraguaia segue em diligências para tentar encontrar o brasileiro e reunir elementos que esclareçam completamente o crime.

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Tags:

Traição Estudante de Medicina Morta no Paraguai Ex-namorado É Suspeito

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