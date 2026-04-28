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Prefeito gasta R$ 19 mil com ‘buraco fake’ para vídeo no Tik Tok e vira alvo de denúncias

Documento cita possível falsidade ideológica, improbidade e dano ao erário

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de abril de 2026 às 08:39

Rodrigo Manga virou alvo de denúncias por conta de vídeo Crédito: Reprodução

O prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), passou a ser alvo de denúncias após a repercussão de um vídeo publicado nas redes sociais em que aparece um suposto buraco em via pública. De acordo com um dossiê elaborado por servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), o cenário utilizado na gravação — descrito como “buraco fake” — teria gerado um custo de pelo menos R$ 19,7 mil aos cofres públicos. As informações são do g1. 

O documento, obtido pelo g1 na segunda-feira (27), foi produzido por um grupo de funcionários da autarquia e reúne detalhes sobre a estrutura que teria sido mobilizada para a gravação. Segundo o material, ao menos 15 servidores e sete veículos participaram da ação, que agora deve ser levada ao Ministério Público. Até o momento, duas denúncias já foram protocoladas para apuração do caso.

Rodrigo Manga, o prefeito 'Tik Toker', foi alvo de denúncias

Rodrigo Manga, o prefeito 'Tik Toker', foi alvo de denúncias por Reprodução/Redes sociais
Rodrigo Manga, o prefeito 'Tik Toker', foi alvo de denúncias por Reprodução/Redes sociais
Rodrigo Manga, o prefeito 'Tik Toker', foi alvo de denúncias por Reprodução/Redes sociais
Rodrigo Manga, o prefeito 'Tik Toker', foi alvo de denúncias por Reprodução/Redes sociais
Rodrigo Manga, o prefeito 'Tik Toker', foi alvo de denúncias por Reprodução/Redes sociais
Rodrigo Manga, o prefeito 'Tik Toker', foi alvo de denúncias por Reprodução/Redes sociais
Rodrigo Manga, o prefeito 'Tik Toker', foi alvo de denúncias por Reprodução/Redes sociais
Rodrigo Manga, o prefeito 'Tik Toker', foi alvo de denúncias por Reprodução/Redes sociais
Rodrigo Manga, o prefeito 'Tik Toker', foi alvo de denúncias por Reprodução/Redes sociais
Rodrigo Manga, o prefeito 'Tik Toker', foi alvo de denúncias por Reprodução/Redes sociais
Rodrigo Manga, o prefeito 'Tik Toker', foi alvo de denúncias por Reprodução/Redes sociais
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Rodrigo Manga, o prefeito 'Tik Toker', foi alvo de denúncias por Reprodução/Redes sociais

Ainda conforme o dossiê, há indícios de irregularidades administrativas, incluindo falsidade ideológica em série, com registros de atendimento e ordens de serviço supostamente fraudulentos, além de prevaricação de gestores, desvio de finalidade, improbidade administrativa e dano ao erário.

A apuração também aponta que foram utilizados diversos recursos públicos na suposta montagem do cenário, entre eles caminhão-pipa, caminhão de aterro e retroescavadeira. O trabalho contou ainda com a atuação de duas empresas terceirizadas — uma responsável por serviços de drenagem e outra pelo reparo do asfalto — o que contribuiu para a estimativa de prejuízo financeiro.

O documento destaca ainda possíveis riscos associados à gravação do vídeo. “O buraco continha ou havia contido esgoto (rede de esgoto do Saae). Risco de contaminação biológica e gases tóxicos (metano, sulfeto)”, aponta o relatório. Na gravação divulgada pelo prefeito, uma pessoa chega a cair dentro do buraco aberto, o que ampliou a preocupação dos servidores quanto à segurança da ação.

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Tags:

Denúncia Rodrigo Manga tik Toker Prefeito de Sorocaba

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