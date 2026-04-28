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Aposta mínima leva prêmio de R$ 1,5 milhão em sorteio da Lotomania

Bilhete acertou todos os 20 números sorteados

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de abril de 2026 às 23:05

Lotomania Crédito: Shutterstock

O sorteio do concurso nº 2917 da Lotomania terminou com um grande ganhador na noite desta segunda-feira (27). O bilhete possuía todos os 20 números sorteados e faturou sozinha o prêmio de R$ 1,5 milhão.

O bilhete é uma aposta simples com o custo de apenas R$ 3,00. O vencedor é da cidade do Rio de Janeiro (RJ) e registrou a sua aposta por meio de canais eletrônicos das loterias Caixa.

Os números sorteados foram: 03-04-05-07-09-17-20-23-27-31-42-44-47-51-65-85-90-95-98-99. Para o próximo sorteio, a ser realizado na terça-feira (28), o prêmio deve ser de R$ 500 mil.

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Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

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Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago