Aposta mínima leva prêmio de R$ 1,5 milhão em sorteio da Lotomania

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Elaine Sanoli
Publicado em 27 de abril de 2026 às 23:05
O sorteio do concurso nº 2917 da Lotomania terminou com um grande ganhador na noite desta segunda-feira (27). O bilhete possuía todos os 20 números sorteados e faturou sozinha o prêmio de R$ 1,5 milhão.
O bilhete é uma aposta simples com o custo de apenas R$ 3,00. O vencedor é da cidade do Rio de Janeiro (RJ) e registrou a sua aposta por meio de canais eletrônicos das loterias Caixa.
Os números sorteados foram: 03-04-05-07-09-17-20-23-27-31-42-44-47-51-65-85-90-95-98-99. Para o próximo sorteio, a ser realizado na terça-feira (28), o prêmio deve ser de R$ 500 mil.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.
Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.
Veja quais são os jogos da loteria de cada dia da semana
Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago
O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).