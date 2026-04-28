Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aposta mínima leva prêmio de R$ 1,5 milhão em sorteio da Lotomania

Bilhete acertou todos os 20 números sorteados

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 27 de abril de 2026 às 23:05

Lotomania
Lotomania Crédito: Shutterstock

O sorteio do concurso nº 2917 da Lotomania terminou com um grande ganhador na noite desta segunda-feira (27). O bilhete possuía todos os 20 números sorteados e faturou sozinha o prêmio de R$ 1,5 milhão.

O bilhete é uma aposta simples com o custo de apenas R$ 3,00. O vencedor é da cidade do Rio de Janeiro (RJ) e registrou a sua aposta por meio de canais eletrônicos das loterias Caixa.

Os números sorteados foram: 03-04-05-07-09-17-20-23-27-31-42-44-47-51-65-85-90-95-98-99.  Para o próximo sorteio, a ser realizado na terça-feira (28), o prêmio deve ser de R$ 500 mil.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Leia mais

Imagem - Aposta da Bahia de R$ 3 ganha R$ 63 mil na Lotomania; saiba de onde é

Aposta da Bahia de R$ 3 ganha R$ 63 mil na Lotomania; saiba de onde é

Imagem - Resultado da Lotomania 2917, desta segunda-feira (27)

Resultado da Lotomania 2917, desta segunda-feira (27)

Imagem - Resultado da Lotofácil 3671, desta segunda-feira (27)

Resultado da Lotofácil 3671, desta segunda-feira (27)

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Veja quais são os jogos da loteria de cada dia da semana

Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais
Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais
Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais
Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais
Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais
Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais
Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais
1 de 7
Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Tags:

Salvador Dinheiro Loteria Prêmio Sorteio

Mais recentes

Imagem - Operador é indenizado em R$ 3 mil após receber e-mails sexuais como 'incentivo' para bater metas

Operador é indenizado em R$ 3 mil após receber e-mails sexuais como 'incentivo' para bater metas
Imagem - Saiba quem era o trabalhador que morreu em montagem de palco do show de Shakira

Saiba quem era o trabalhador que morreu em montagem de palco do show de Shakira
Imagem - WhatsApp vai parar de funcionar em diferentes modelos de celulares; veja lista

WhatsApp vai parar de funcionar em diferentes modelos de celulares; veja lista