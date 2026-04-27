SORTE

Aposta da Bahia de R$ 3 ganha R$ 63 mil na Lotomania; saiba de onde é

Bilhete custou o valor mínimo para 50 números

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de abril de 2026 às 22:50

Lotomania Crédito: Shutterstock

Uma aposta da Bahia acertou 19 dos 20 números sorteados no concurso de nº 2917 do jogo lotérico Lotomania, da Caixa Econômica Federal, nesta segunda-feira (27). O prêmio foi de R$ 63.688,15.

A aposta é de Maiquinique, no Médio Sudoeste, e foi efetuada na lotérica Chave de Ouro de Maiquinique. Os números sorteados foram: 03-04-05-07-09-17-20-23-27-31-42-44-47-51-65-85-90-95-98-99.

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Estimativa de prêmio para o próximo sorteio, a ser realizado nesta terça-feira (28), é de R$ 500 mil.

Como faço para sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.