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Sistema ferry-boat é alvo de investigação sobre vistoria do Corpo de Bombeiros

Comissão foi criada para apurar a falta de intervenções exigidas

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de abril de 2026 às 19:22

Ferry-boat
Ferry-boat em Salvador Crédito: Rafael Lemos/Seinfra

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) instaurou uma comissão para investigar possíveis irregularidades da Internacional Travessias Salvador (ITS), empresa responsável pelo sistema ferry-boat em Salvador.

A apuração gira em torno da não execução de obras necessárias para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), o que pode configurar descumprimento de cláusulas do contrato de concessão firmado em 2014 com o governo estadual. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), no último sábado (25). 

Segundo a portaria, se as irregularidades forem confirmadas, a empresa pode sofrer sanções administrativas, previstas tanto na legislação federal de concessões quanto em normas estaduais, incluindo penalidades por infração considerada grave.

Sistema Ferry-boat na Baía de Todos-os-Santos

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Ferry-boat Salvador por Silvio Figueiredo
Fila no Ferry-Boat em Salvador por Marina Silva / CORREIO
Ferry-boat por Rafael Lemos/Seinfra
Ferry-boat terá esquema especial até dia 16 por Divulgação
Ferry-boat, travessia Salvador - Itaparica por Divulgação/ITS
Ferry-boat Ivete Sangalo por Divulgação
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Mar revolto invade ferry-boat, quase arrasta motos e passageiros vivem momentos de pânico por Reprodução

A comissão será formada por três servidores da Agerba e terá como função conduzir a investigação. A Internacional Travessias foi procurada pela reportagem, mas não se manifestou sobre a investigação até esta publicação. 

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia foi questionado sobre a ausência de auto de vistoria no sistema ferry-boat, mas não informou se a documentação está atualizada ou não. A Agerba não se manifestou sobre o caso até então. O espaço segue aberto. 

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