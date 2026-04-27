Sistema ferry-boat é alvo de investigação sobre vistoria do Corpo de Bombeiros

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Maysa Polcri
Publicado em 27 de abril de 2026 às 19:22
A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) instaurou uma comissão para investigar possíveis irregularidades da Internacional Travessias Salvador (ITS), empresa responsável pelo sistema ferry-boat em Salvador.
A apuração gira em torno da não execução de obras necessárias para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), o que pode configurar descumprimento de cláusulas do contrato de concessão firmado em 2014 com o governo estadual. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), no último sábado (25).
Segundo a portaria, se as irregularidades forem confirmadas, a empresa pode sofrer sanções administrativas, previstas tanto na legislação federal de concessões quanto em normas estaduais, incluindo penalidades por infração considerada grave.
Sistema Ferry-boat na Baía de Todos-os-Santos
A comissão será formada por três servidores da Agerba e terá como função conduzir a investigação. A Internacional Travessias foi procurada pela reportagem, mas não se manifestou sobre a investigação até esta publicação.
O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia foi questionado sobre a ausência de auto de vistoria no sistema ferry-boat, mas não informou se a documentação está atualizada ou não. A Agerba não se manifestou sobre o caso até então. O espaço segue aberto.