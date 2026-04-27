SAÚDE

Mais de 70% das mortes por câncer de testículo atinge homens com menos de 50 anos

Levantamento revela que 6 em cada 10 mortes por este tipo de tumor ocorrem entre os 20 e 39 anos; saiba sinais de alerta

Nauan Sacramento

Publicado em 27 de abril de 2026 às 18:58

Os testículos, por serem externos, permitem à apalpação, ajudando no autoexame e na prevenção desse tipo de câncer Crédito: Needpix

O câncer de testículo, tumor mais frequente entre a população masculina jovem, causou 527 mortes no Brasil em 2024. Um levantamento divulgado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO) e baseado em dados do Ministério da Saúde, revela que a doença é particularmente letal entre homens de 20 a 39 anos, que concentram 61,6% do total de óbitos registrados no país.

A maior incidência de mortalidade ocorre na faixa etária dos 20 aos 29 anos (190 mortes), seguida pelos homens de 30 a 39 anos (135 registros). Regionalmente, o Sudeste lidera o número absoluto de vítimas fatais com 193 casos, seguido pelo Sul, com 154. O estado de São Paulo, sozinho, responde por quase 23% das mortes nacionais.

Diagnóstico precoce e sinais de alerta

Para o triênio de 2026 a 2028, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima o surgimento de até 2.000 novos casos por ano. Especialistas alertam que o principal desafio para a cura é a demora na busca por atendimento, já que muitos pacientes confundem os sintomas com traumas físicos ou infecções comuns.

Os principais sinais que devem motivar uma consulta médica imediata incluem: nódulos endurecidos ou aumento de volume nos testículos; sensação de peso no escroto ou inchaço; dor na parte inferior do abdômen, na virilha ou nas costas e o aumento da sensibilidade mamária.

Fatores de risco e tratamento

Embora muitos casos surjam sem causa aparente, fatores como histórico familiar e criptorquidia (quando o testículo não desce para a bolsa escrotal) aumentam as chances de desenvolver a doença. Segundo a American Cancer Society, a estimativa é que um em cada 250 homens terá este tipo de câncer ao longo da vida.