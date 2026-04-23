REALITY SHOW

Após ausência em reencontro do BBB 26, Maxiane atualiza quadro de saúde

Ex-participante explicou que sintomas de sinusite a impediram de participar de programa no Multishow; Ana Paula Renault e Juliano Floss também não compareceram

K Kamila Macedo

Publicado em 23 de abril de 2026 às 20:49

Maxiane (BBB 26) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O período de confinamento do Big Brother Brasil 26 chegou ao fim, mas os participantes se reuniram novamente após a final no programa “Big Show - O Reencontro”, exibido ao vivo pelo Multishow na quarta-feira (22). No entanto, a ausência de Maxiane Rodrigues foi notada, e a pernambucana utilizou as redes sociais para explicar o motivo e atualizar seu quadro de saúde.

Segundo a ex-sister, a falta ocorreu por questões médicas causadas por uma sinusite que a acomete desde o início da semana. Com a piora dos sintomas, que incluíram inchaço facial, rouquidão, tosse intensa e dores de cabeça, ela optou por priorizar a recuperação e se ausentar do compromisso. O programa reuniu grande parte dos integrantes dos grupos Pipoca, Camarote e Veteranos da temporada.

Já na atualização sobre seu estado, nesta quinta-feira (23) Maxiane explicou que está em tratamento com corticoides e que o inchaço no rosto diminuiu após o ajuste na dosagem da medicação. A expectativa é de uma recuperação rápida para a retomada de sua agenda nos próximos dias.

Maxiane se ausenta de reencontro do BBB 26 no Multishow por questões de saúde Crédito: Reprodução/Instagram

“O rosto já desinchou, eu usei uma dosagem maior de corticoide ontem. Vou ver uma injeção agora pela manhã, para ficar 100% e seguir com a minha agenda. Obrigada pelas mensagens de carinho. Vocês são muito incríveis”, escreveu.

Maxiane não foi a única a faltar ao programa. A vencedora da edição, Ana Paula Renault, também não participou do reencontro. Em nota, sua equipe informou que a ex-BBB está descansando. “Apesar da agenda cheia de compromissos já assumidos, a pausa se faz necessária para que ela recupere as energias e consiga cumprir, com qualidade e bem-estar, todas as demandas previstas nos próximos dias”, diz o comunicado. Vale ressaltar que o pai de Ana Paula, Gerardo Renault, faleceu no último domingo (19).

Outro finalista que não compareceu ao reencontro foi Juliano Floss. O terceiro colocado da temporada justificou a ausência por estar indisposto, de acordo com Ana Clara e Ed Gama, que apresentaram o programa no Multishow.