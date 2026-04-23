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Após ausência em reencontro do BBB 26, Maxiane atualiza quadro de saúde

Ex-participante explicou que sintomas de sinusite a impediram de participar de programa no Multishow; Ana Paula Renault e Juliano Floss também não compareceram

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 23 de abril de 2026 às 20:49

Maxiane (BBB 26)
Maxiane (BBB 26) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O período de confinamento do Big Brother Brasil 26 chegou ao fim, mas os participantes se reuniram novamente após a final no programa “Big Show - O Reencontro”, exibido ao vivo pelo Multishow na quarta-feira (22). No entanto, a ausência de Maxiane Rodrigues foi notada, e a pernambucana utilizou as redes sociais para explicar o motivo e atualizar seu quadro de saúde.

Segundo a ex-sister, a falta ocorreu por questões médicas causadas por uma sinusite que a acomete desde o início da semana. Com a piora dos sintomas, que incluíram inchaço facial, rouquidão, tosse intensa e dores de cabeça, ela optou por priorizar a recuperação e se ausentar do compromisso. O programa reuniu grande parte dos integrantes dos grupos Pipoca, Camarote e Veteranos da temporada.

Já na atualização sobre seu estado, nesta quinta-feira (23) Maxiane explicou que está em tratamento com corticoides e que o inchaço no rosto diminuiu após o ajuste na dosagem da medicação. A expectativa é de uma recuperação rápida para a retomada de sua agenda nos próximos dias.

Maxiane se ausenta de reencontro do BBB 26 no Multishow por questões de saúde
Maxiane se ausenta de reencontro do BBB 26 no Multishow por questões de saúde Crédito: Reprodução/Instagram

“O rosto já desinchou, eu usei uma dosagem maior de corticoide ontem. Vou ver uma injeção agora pela manhã, para ficar 100% e seguir com a minha agenda. Obrigada pelas mensagens de carinho. Vocês são muito incríveis”, escreveu.

Maxiane não foi a única a faltar ao programa. A vencedora da edição, Ana Paula Renault, também não participou do reencontro. Em nota, sua equipe informou que a ex-BBB está descansando. “Apesar da agenda cheia de compromissos já assumidos, a pausa se faz necessária para que ela recupere as energias e consiga cumprir, com qualidade e bem-estar, todas as demandas previstas nos próximos dias”, diz o comunicado. Vale ressaltar que o pai de Ana Paula, Gerardo Renault, faleceu no último domingo (19).

Outro finalista que não compareceu ao reencontro foi Juliano Floss. O terceiro colocado da temporada justificou a ausência por estar indisposto, de acordo com Ana Clara e Ed Gama, que apresentaram o programa no Multishow.

Maxiane (BBB 26)

Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane lamentou saída de Henri Castelli do BBB 26 por Globo/Reprodução
BBB 26 - Maxiane (Paredão) por Divulgação
BBB 26 - Maxiane (Líder) por Divulgação
BBB 26 - Maxiane (anjo) por Divulgação
Maxiane (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Maxiane (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Maxiane (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Maxiane (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Maxiane (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Maxiane (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Maxiane (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Maxiane (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
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Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo

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Tags:

Saúde bbb 26 Maxiane

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