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Frase do dia do Estoicismo: 'Primeiro diga a si mesmo quem você quer ser; depois faça o que precisa ser feito' - a reflexão de Epicteto sobre identidade e ação

O pensamento do filósofo estoico continua sendo compartilhado ao falar sobre propósito, disciplina e a importância de alinhar atitudes aos próprios valores

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de junho de 2026 às 00:45

Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo.
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. Crédito: Reprodução

Muitas pessoas passam boa parte da vida tentando mudar hábitos, alcançar objetivos ou construir uma versão melhor de si mesmas. No entanto, a reflexão de Epicteto sugere que toda transformação começa com uma pergunta simples: quem você deseja ser?

Um dos principais nomes do estoicismo, Epicteto acreditava que a vida não é definida apenas por intenções ou desejos, mas pelas ações realizadas diariamente. Para ele, não basta admirar determinadas qualidades. É preciso agir de forma coerente com elas.

10 curiosidades sobre Epicteto

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
Filósofos estoicos Ancient statue depicting the Stoic Greek philosopher Epictetus por Reprodução
Epicteto acreditava que tentar controlar os outros gera sofrimento desnecessário. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre liberdade emocional e equilíbrio mental. por Reprodução
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. por Reprodução
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da forma como interpretamos os acontecimentos. por Reprodução
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. por Reprodução
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. por Reprodução
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Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por metas, promessas de mudança e busca constante por desenvolvimento pessoal. Em muitos casos, as pessoas sabem o que desejam alcançar, mas têm dificuldade de transformar essa visão em atitudes concretas.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Quem deseja ser mais saudável precisa cultivar hábitos compatíveis com esse objetivo. Quem quer ser mais paciente precisa praticar a paciência. Quem busca integridade precisa agir de forma honesta mesmo quando ninguém está observando.

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Frase do dia do Estoicismo: 'Controle o seu desejo. Não coloque o seu coração em tantas coisas, só assim você obterá o que precisa' - a reflexão de Epicteto sobre excesso de expectativas e paz interior

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Frase do dia do Estoicismo: 'Não é a morte que um homem deve temer, mas ele deve temer nunca começar a viver' - a reflexão de Marco Aurélio sobre tempo e propósito

O pensamento estoico não fala sobre perfeição nem sobre mudanças instantâneas. A ideia central está mais ligada à construção gradual do caráter por meio de escolhas repetidas ao longo do tempo.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à formação de hábitos, à autodisciplina e à coerência entre valores e ações.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantos séculos depois. Em um tempo em que muita gente busca resultados rápidos, Epicteto lembra que a identidade é construída menos pelo que se deseja ser e mais pelo que se faz todos os dias.

* Algumas frases históricas atribuídas a filósofos e pensadores podem apresentar diferentes traduções ao longo dos anos. Ainda assim, o pensamento central segue amplamente associado ao autor em obras, registros e interpretações históricas.

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