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Camarote Villa desembarca no São João de Serrinha com apresentações de Bell Marques, Zé Felipe, Luan Santana e mais

Espaço oferece serviço premium e exclusividade durantes festejos juninos

Felipe Sena

Publicado em 11 de junho de 2026 às 00:25

Camarote leva serviço premium para Serrinha Crédito: Divulgação

O Camarote Villa amplia sua atuação e desembarca nos festejos juninos. Entre os dias 19 e 24 de junho, o público do São João de Serrinha poderá conhecer o Lounge Villa, espaço exclusivo que levará para o interior do estado serviços premium.

O Lounge Villa oferecerá serviço all inclusive com finger food. Um dos atrativos também é o acesso à frente do palco, permitindo que o público acompanhe os shows de perto sem abrir mão do conforto e da exclusividade.

Camarote Villa 1 de 7

O São João de Serrinha ainda terá uma vasta programação musical, reunindo artistas como Luan Santana, Maiara & Maraisa, Zé Felipe, Bell Marques, Tayrone, Pablo, Léo Santana, Adelmário Coelho, Limão com Mel, Alcymar Monteiro e Toque Dez, além da transmissão dos jogos da Copa do Mundo, ampliando as opções de entretenimento e lazer.

Serviço

Onde: Nova Arena Mariano – Serrinha (BA)

Quando: 19 a 24 de junho de 2026

Abertura dos portões: 19h

Classificação: 18 anos. Menores poderão acessar o espaço mediante autorização dos responsáveis e acompanhamento de um maior de idade.

Pontos de Vendas

Lojas físicas:

* Lojas Melissa

(Shopping Boulevard - Feira de Santana, Salvador – Shopping da Bahia, Shopping Barra e

Shopping Salvador).

* Pida

(Shopping Paralela, Shopping Piedade e Shopping Salvador).

Serviço: Open Bar/All Inclusive Finger Food.