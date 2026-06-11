Camarote Villa desembarca no São João de Serrinha com apresentações de Bell Marques, Zé Felipe, Luan Santana e mais

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Felipe Sena
Publicado em 11 de junho de 2026 às 00:25
O Camarote Villa amplia sua atuação e desembarca nos festejos juninos. Entre os dias 19 e 24 de junho, o público do São João de Serrinha poderá conhecer o Lounge Villa, espaço exclusivo que levará para o interior do estado serviços premium.
O Lounge Villa oferecerá serviço all inclusive com finger food. Um dos atrativos também é o acesso à frente do palco, permitindo que o público acompanhe os shows de perto sem abrir mão do conforto e da exclusividade.
Camarote Villa
O São João de Serrinha ainda terá uma vasta programação musical, reunindo artistas como Luan Santana, Maiara & Maraisa, Zé Felipe, Bell Marques, Tayrone, Pablo, Léo Santana, Adelmário Coelho, Limão com Mel, Alcymar Monteiro e Toque Dez, além da transmissão dos jogos da Copa do Mundo, ampliando as opções de entretenimento e lazer.
Serviço
Onde: Nova Arena Mariano – Serrinha (BA)
Quando: 19 a 24 de junho de 2026
Abertura dos portões: 19h
Classificação: 18 anos. Menores poderão acessar o espaço mediante autorização dos responsáveis e acompanhamento de um maior de idade.
Pontos de Vendas
Lojas físicas:
* Lojas Melissa
(Shopping Boulevard - Feira de Santana, Salvador – Shopping da Bahia, Shopping Barra e
Shopping Salvador).
* Pida
(Shopping Paralela, Shopping Piedade e Shopping Salvador).
Serviço: Open Bar/All Inclusive Finger Food.
(cerveja, água, refrigerante, whisky 12 anos, vodka, gin, tônica, energético)