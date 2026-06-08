REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Não é a morte que um homem deve temer, mas ele deve temer nunca começar a viver' - a reflexão de Marco Aurélio sobre tempo e propósito

O pensamento do imperador romano continua sendo compartilhado ao falar sobre coragem, arrependimento e a tendência humana de adiar a própria vida

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de junho de 2026 às 00:30

Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. Crédito: Reprodução

A maioria das pessoas teme o fim da vida. No entanto, a reflexão de Marco Aurélio sugere uma preocupação diferente: o risco de passar anos existindo sem realmente viver. Para o filósofo, o maior perigo não está apenas na morte, mas em desperdiçar o tempo disponível sem buscar aquilo que dá significado à existência.

Um dos principais representantes do estoicismo, Marco Aurélio acreditava que a vida é limitada demais para ser consumida por medos, distrações ou adiamentos constantes. Em seus escritos, defendia a importância de agir de acordo com os próprios valores e aproveitar o presente de forma consciente.

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A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por excesso de compromissos, ansiedade sobre o futuro e sensação de que sempre haverá tempo para realizar sonhos, mudar de direção ou começar algo importante.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Projetos deixados para depois, conversas adiadas, oportunidades desperdiçadas por medo ou a crença de que a felicidade começará apenas em uma próxima fase da vida.

O pensamento estoico não fala sobre viver sem planejamento ou ignorar responsabilidades. A ideia central está mais ligada à consciência de que o tempo é um recurso finito e de que a vida acontece agora, não apenas em algum momento distante do futuro.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa ao arrependimento tardio e à importância de alinhar escolhas diárias com aquilo que realmente importa.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada quase dois mil anos depois. Em um tempo em que muita gente vive esperando a ocasião perfeita para começar, Marco Aurélio lembra que a maior perda pode não ser a morte, mas deixar a vida passar sem realmente vivê-la.