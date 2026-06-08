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Frase do dia do Estoicismo: 'Não é a morte que um homem deve temer, mas ele deve temer nunca começar a viver' - a reflexão de Marco Aurélio sobre tempo e propósito

O pensamento do imperador romano continua sendo compartilhado ao falar sobre coragem, arrependimento e a tendência humana de adiar a própria vida

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de junho de 2026 às 00:30

Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade.
Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. Crédito: Reprodução

A maioria das pessoas teme o fim da vida. No entanto, a reflexão de Marco Aurélio sugere uma preocupação diferente: o risco de passar anos existindo sem realmente viver. Para o filósofo, o maior perigo não está apenas na morte, mas em desperdiçar o tempo disponível sem buscar aquilo que dá significado à existência.

Um dos principais representantes do estoicismo, Marco Aurélio acreditava que a vida é limitada demais para ser consumida por medos, distrações ou adiamentos constantes. Em seus escritos, defendia a importância de agir de acordo com os próprios valores e aproveitar o presente de forma consciente.

10 curiosidades sobre o ex-imperador romano Marco Aurélio Antonino

Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução
O pensamento estoico de Marco Aurélio influencia estudos modernos sobre comportamento humano. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre ansiedade, raiva, sofrimento e propósito. por Reprodução
Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Marco Aurélio valorizava simplicidade e autoconsciência. por Reprodução
Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. por Reprodução
O imperador defendia autocontrole, disciplina emocional e equilíbrio diante das dificuldades. por Reprodução
Muitas frases de Marco Aurélio continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo escrevia reflexões pessoais que mais tarde deram origem ao livro Meditações. por Reprodução
Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. por Reprodução
Marco Aurélio governou o Império Romano entre os anos 161 e 180 d.C. por Reprodução
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Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por excesso de compromissos, ansiedade sobre o futuro e sensação de que sempre haverá tempo para realizar sonhos, mudar de direção ou começar algo importante.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Projetos deixados para depois, conversas adiadas, oportunidades desperdiçadas por medo ou a crença de que a felicidade começará apenas em uma próxima fase da vida.

O pensamento estoico não fala sobre viver sem planejamento ou ignorar responsabilidades. A ideia central está mais ligada à consciência de que o tempo é um recurso finito e de que a vida acontece agora, não apenas em algum momento distante do futuro.

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Frase do dia do Estoicismo: 'Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida' - a reflexão de Sêneca sobre tempo e propósito

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa ao arrependimento tardio e à importância de alinhar escolhas diárias com aquilo que realmente importa.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada quase dois mil anos depois. Em um tempo em que muita gente vive esperando a ocasião perfeita para começar, Marco Aurélio lembra que a maior perda pode não ser a morte, mas deixar a vida passar sem realmente vivê-la.

* Algumas frases históricas atribuídas a filósofos e pensadores podem apresentar diferentes traduções ao longo dos anos. Ainda assim, o pensamento central segue amplamente associado ao autor em obras, registros e interpretações históricas.

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