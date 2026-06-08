Anjo da Guarda faz aviso para 3 signos nesta segunda-feira (8 de junho): cuidado para não perder uma oportunidade

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 8 de junho de 2026 às 00:00
A segunda-feira (8) será marcada por situações que exigirão atenção aos detalhes. O Anjo da Guarda indica que algumas oportunidades podem surgir de forma diferente do esperado, fazendo com que muitas pessoas não percebam seu verdadeiro valor logo de início.
A orientação é manter a mente aberta e evitar rejeitar novidades apenas por parecerem fora dos planos. Para três signos, o dia promete surpresas positivas.
Touro
Taurinos podem receber uma proposta, convite ou ideia capaz de abrir novos caminhos. O Anjo da Guarda indica crescimento.
O ideal será analisar tudo com calma antes de responder.
O date perfeito para Touro
Virgem
Virginianos podem perceber uma solução simples para um problema que parecia complicado. O momento favorece avanços.
O recado é confiar mais na própria capacidade.
O date perfeito para Virgem
Sagitário
Sagitarianos terão mais facilidade para enxergar oportunidades onde outras pessoas veem dificuldades. O Anjo da Guarda indica expansão.
O momento pede coragem para experimentar algo novo.
O date perfeito para Sagitário
Mensagem do dia
Nem toda oportunidade chega com aparência de sonho realizado. Algumas chegam como mudança, desafio ou surpresa, mas podem transformar completamente o seu caminho.