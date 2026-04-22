REALITY SHOW

De Thelma Assis a Ana Paula Renault: relembre os looks dos vencedores do BBB na grande final

Após a vitória da jornalista na última terça-feira (21), veja as escolhas de figurino que marcaram pódio do reality desde 2020

K Kamila Macedo

Publicado em 22 de abril de 2026 às 21:18

Juliette, Ana Paula Renault e Thelma Assis, vencedoras do Big Brother Brasil Crédito: Reprodução

O Big Brother Brasil 26 chegou ao fim nesta terça-feira (21) com Ana Paula Renault sendo a grande vencedora do prêmio de R$ 5,7 milhões. Além da trajetória no jogo, o look escolhido para o último dia sempre vira assunto nas redes sociais e com a jornalista não foi diferente. Ao ir contra a maré de quem apostava que ela utilizaria o mesmo macacão preto do "Paredão Falso" da edição 16, Ana Paula vestiu um conjunto de calça e blusa brancas.

A escolha da ex-sister rompeu com a tradição de brilhos e pedrarias que dominou as finais nos últimos anos. Relembre como os últimos sete vencedores se vestiram para receber o prêmio desde 2020:

BBB 20: Thelma Assis

Na primeira edição a contar com o grupo Camarote, a médica Thelma Assis venceu com 44,1% dos votos. Ela disputou a final contra a influenciadora Rafa Kalimann (34,81%) e a cantora Manu Gavassi (21,09%). Para a ocasião, Thelma utilizou um vestido curto azul com pedrarias.

Thelma Assis (BBB 20) Crédito: Reprodução/Gshow

BBB 21: Juliette Freire

Juliette protagonizou uma das vitórias mais expressivas da história do programa, atingindo 90,15% dos votos. A final foi disputada contra Camilla de Lucas, que garantiu o segundo lugar com 5,23%, e o cantor Fiuk, que encerrou o pódio com 4,62%. Ela utilizou um macacão prateado com brilhos e um cinto marcando a cintura.

Juliette (BBB 21) Crédito: Reprodução/Redes sociais

BBB 22: Arthur Aguiar

O ator Arthur Aguiar foi campeão com 68,96% da preferência popular na edição do BBB 22. Ele enfrentou na decisão o atleta Paulo André (29,91%) e o ator Douglas Silva (1,13%). Arthur escolheu um conjunto de jaqueta e calça jeans customizado com aplicações para a noite da vitória.

Arthur Aguiar (BBB 22) Crédito: Reprodução/Globo

BBB 23: Amanda Meirelles

Amanda Meirelles venceu a edição de 2023 com uma porcentagem de 68,9% dos votos. A médica disputou o prêmio contra a cantora Aline Wirley, segunda colocada com 16,96%, e a atriz Bruna Griphao, que ficou em terceiro lugar com 14,14%. Ela utilizou um vestido justo de alças largas, inteiramente bordado e prateado.

Amanda Meirelles (BBB 23) Crédito: Reprodução/Gshow

BBB 24: Davi Brito

Em 2024, Davi Brito garantiu o título com 60,52% dos votos. O baiano enfrentou na final o gaúcho Matteus Amaral (24,5%) e a amazonense Isabelle Nogueira (14,98%). No visual, Davi vestiu um blazer em tom escuro com camisa branca por baixo e calça preta.

Davi Brito (BBB 24) Crédito: Reprodução/Globo

BBB 25: Renata Saldanha

A vencedora da edição de 2025, Renata, conquistou o público e venceu o programa com 51,90% dos votos, superando Guilherme (43,38%) e João Pedro (4,72%). Ela escolheu para a final um vestido midi prateado com uma fenda lateral.

Renata Saldanha (BBB 25) Crédito: Reprodução/Gshow

BBB 26: Ana Paula Renault

Ana Paula Renault venceu o BBB 26 com 75,94% dos votos, marca que a colocou no "Top 5" de maiores porcentagens de vencedores. Ela disputou o prêmio contra Milena Moreira (17,29%) e Juliano Floss (6,77%). Para consagrar sua vitória, a jornalista escolheu um conjunto de calça e blusa brancas.

Ana Paula Renault (BBB 26) Crédito: Reprodução/Redes sociais