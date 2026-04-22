Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

De Thelma Assis a Ana Paula Renault: relembre os looks dos vencedores do BBB na grande final

Após a vitória da jornalista na última terça-feira (21), veja as escolhas de figurino que marcaram pódio do reality desde 2020

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 22 de abril de 2026 às 21:18

Juliette, Ana Paula Renault e Thelma Assis, vencedoras do Big Brother Brasil
Juliette, Ana Paula Renault e Thelma Assis, vencedoras do Big Brother Brasil Crédito: Reprodução

O Big Brother Brasil 26 chegou ao fim nesta terça-feira (21) com Ana Paula Renault sendo a grande vencedora do prêmio de R$ 5,7 milhões. Além da trajetória no jogo, o look escolhido para o último dia sempre vira assunto nas redes sociais e com a jornalista não foi diferente. Ao ir contra a maré de quem apostava que ela utilizaria o mesmo macacão preto do "Paredão Falso" da edição 16, Ana Paula vestiu um conjunto de calça e blusa brancas.

A escolha da ex-sister rompeu com a tradição de brilhos e pedrarias que dominou as finais nos últimos anos. Relembre como os últimos sete vencedores se vestiram para receber o prêmio desde 2020:

BBB 20: Thelma Assis

Na primeira edição a contar com o grupo Camarote, a médica Thelma Assis venceu com 44,1% dos votos. Ela disputou a final contra a influenciadora Rafa Kalimann (34,81%) e a cantora Manu Gavassi (21,09%). Para a ocasião, Thelma utilizou um vestido curto azul com pedrarias.

Thelma Assis (BBB 20)
Thelma Assis (BBB 20) Crédito: Reprodução/Gshow

BBB 21: Juliette Freire

Juliette protagonizou uma das vitórias mais expressivas da história do programa, atingindo 90,15% dos votos. A final foi disputada contra Camilla de Lucas, que garantiu o segundo lugar com 5,23%, e o cantor Fiuk, que encerrou o pódio com 4,62%. Ela utilizou um macacão prateado com brilhos e um cinto marcando a cintura.

Juliette (BBB 21)
Juliette (BBB 21) Crédito: Reprodução/Redes sociais

BBB 22: Arthur Aguiar

O ator Arthur Aguiar foi campeão com 68,96% da preferência popular na edição do BBB 22. Ele enfrentou na decisão o atleta Paulo André (29,91%) e o ator Douglas Silva (1,13%). Arthur escolheu um conjunto de jaqueta e calça jeans customizado com aplicações para a noite da vitória.

Arthur Aguiar (BBB 22)
Arthur Aguiar (BBB 22) Crédito: Reprodução/Globo

BBB 23: Amanda Meirelles

Amanda Meirelles venceu a edição de 2023 com uma porcentagem de 68,9% dos votos. A médica disputou o prêmio contra a cantora Aline Wirley, segunda colocada com 16,96%, e a atriz Bruna Griphao, que ficou em terceiro lugar com 14,14%. Ela utilizou um vestido justo de alças largas, inteiramente bordado e prateado.

Amanda Meirelles (BBB 23)
Amanda Meirelles (BBB 23) Crédito: Reprodução/Gshow

BBB 24: Davi Brito

Em 2024, Davi Brito garantiu o título com 60,52% dos votos. O baiano enfrentou na final o gaúcho Matteus Amaral (24,5%) e a amazonense Isabelle Nogueira (14,98%). No visual, Davi vestiu um blazer em tom escuro com camisa branca por baixo e calça preta.

Davi Brito (BBB 24)
Davi Brito (BBB 24) Crédito: Reprodução/Globo

BBB 25: Renata Saldanha

A vencedora da edição de 2025, Renata, conquistou o público e venceu o programa com 51,90% dos votos, superando Guilherme (43,38%) e João Pedro (4,72%). Ela escolheu para a final um vestido midi prateado com uma fenda lateral.

Renata Saldanha (BBB 25)
Renata Saldanha (BBB 25) Crédito: Reprodução/Gshow

BBB 26: Ana Paula Renault

Ana Paula Renault venceu o BBB 26 com 75,94% dos votos, marca que a colocou no "Top 5" de maiores porcentagens de vencedores. Ela disputou o prêmio contra Milena Moreira (17,29%) e Juliano Floss (6,77%). Para consagrar sua vitória, a jornalista escolheu um conjunto de calça e blusa brancas.

Ana Paula Renault (BBB 26)
Ana Paula Renault (BBB 26) Crédito: Reprodução/Redes sociais

Looks dos vencedores do Big Brother Brasil (2020 - 2026)

Ana Paula Renault (BBB 26) por Reprodução/Redes sociais
Ana Paula Renault (BBB 26) por Reprodução/Redes sociais
Renata Saldanha (BBB 25) por Reprodução/Gshow
Renata Saldanha (BBB 25) por Reprodução/Globo
Davi Brito (BBB 24) por Reprodução/Globo
Davi Brito (BBB 24) por Reprodução/Globo
Amanda Meirelles (BBB 23) por Reprodução/Globo
Amanda Meirelles (BBB 23) por Reprodução/Gshow
Arthur Aguiar (BBB 22) por Reprodução/Gshow
Arthur Aguiar (BBB 22) por Reprodução/Globo
Juliette (BBB 21) por Reprodução/Redes sociais
Juliette (BBB 21) por Reprodução/Globo
Thelma Assis (BBB 20) por Reprodução/Gshow
Thelma Assis (BBB 20) por Reprodução/Globo
1 de 14
Ana Paula Renault (BBB 26) por Reprodução/Redes sociais

Leia mais

Imagem - Virgínia Fonseca expande negócios, lança academia com foco no público feminino e mensalidade de 37 dias

Virgínia Fonseca expande negócios, lança academia com foco no público feminino e mensalidade de 37 dias

Imagem - Vice-campeã do BBB 26, Milena revê família que mora no exterior por videochamada

Vice-campeã do BBB 26, Milena revê família que mora no exterior por videochamada

Imagem - BBB 27: com inscrições abertas, confira o que já se sabe sobre a próxima edição

BBB 27: com inscrições abertas, confira o que já se sabe sobre a próxima edição

Tags:

Bbb Davi Brito Juliette ana Paula Renault Arthur Aguiar Look

Mais recentes

Imagem - Daniel Cady exibe músculos e revela segredo por trás do corpo definido

Daniel Cady exibe músculos e revela segredo por trás do corpo definido
Imagem - Após ter vestido destruído, Eugênia vence concurso em 'A Nobreza do Amor' desta quinta (23)

Após ter vestido destruído, Eugênia vence concurso em 'A Nobreza do Amor' desta quinta (23)
Imagem - Casal descobre erro em fertilização após bebê nascer negro e sugere entregá-lo para pais biológicos

Casal descobre erro em fertilização após bebê nascer negro e sugere entregá-lo para pais biológicos