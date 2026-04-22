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Vice-campeã do BBB 26, Milena revê família que mora no exterior por videochamada

Morando nos Estados Unidos, a irmã gêmea e a sobrinha da mineira conversaram com a ex-sister e declararam "muita saudade"

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 22 de abril de 2026 às 18:34

Milena foi uma das finalistas do reality, ao lado de Ana Paula Renault e Juliano Floss
Milena foi uma das finalistas do reality, ao lado de Ana Paula Renault e Juliano Floss Crédito: Divulgação/Reprodução

O dia preparou fortes emoções para Milena Moreira, vice-campeã do Big Brother Brasil 26. Na manhã desta quarta-feira (22), a mineira conversou com sua irmã gêmea, Mile, e a sobrinha, Alice, por meio de uma videochamada. Como ambas residem nos Estados Unidos, não conseguiram vir ao Brasil para acompanhar a saída de Milena da casa mais vigiada do país.

No primeiro registro compartilhado por Mile nas redes sociais, Milena aparece ainda com o figurino da final, na madrugada logo após o confinamento e o anúncio do segundo lugar. “Ai, gente, como eu amo ter ela de volta”, escreveu a irmã.

Em uma publicação seguinte, ainda em um registro de videochamada, Milena aparece já com outra roupa, utilizada para cumprir a agenda de compromissos como finalista. A sobrinha, Alice, chorou ao conversar com a tia pela primeira vez desde o início do programa.

"Tinha alguém com muita saudade da titia/dinda e chegou a chorar. A titia já mandou logo um 'vem embora Ali'", publicou Mile no Instagram.

Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26

Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
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Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
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Mile Moreira é irmã gêmea de Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram

Milena também se manifestou sobre sua trajetória no reality. Além do prêmio de R$ 150 mil pela segunda colocação, ela conquistou um apartamento avaliado em R$ 270 mil por ter chegado à final. Ao publicar uma foto no quarto de hotel, a mineira agradeceu o apoio dos internautas.

"Ainda estou processando tudo… voltei para o mundo real depois da experiência mais incrível da minha vida! Mas o que mais me deixou feliz foi descobrir o quanto eu sou amada agora", escreveu Milena.

"Obrigada a todos vocês que me presentearam com tanto carinho, todos que votaram para me apoiar e que torceram por mim durante todo esse tempo. Vocês mudaram minha vida, eu já amo muito vocês! Não saiam do meu lado, viu?", finalizou.

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Tags:

bbb 26 Estados Unidos Milena Mile Moreira

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