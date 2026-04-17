LUTO

Após morte de Oscar Schmidt, público se surpreende ao descobrir parentesco com Tadeu, do BBB 26

O ex-atleta faleceu nesta sexta-feira (17) em São Paulo

K Kamila Macedo

Publicado em 17 de abril de 2026 às 17:21

Oscar e Tadeu Schmidt eram irmãos Crédito: Reprodução

Oscar Schmidt faleceu nesta sexta-feira (17), após ser levado às pressas ao Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba (SP), devido a um mal-estar. A informação foi confirmada pela assessoria do ex-jogador. Com uma trajetória brilhante no esporte, o público se surpreendeu ao descobrir que ele era irmão de Tadeu Schmidt, apresentador do "Big Brother Brasil".

Os irmãos, naturais de Natal, Rio Grande do Norte, possuem 16 anos de diferença de idade e são filhos de Janira Bezerra Schmidt e Oswaldo Heidi Schmidt. Eles também possuem outro irmão, Luiz Felipe Schmidt.

Durante o Big Brother Brasil 26, em conversa com as duplas de irmãos Diego e Daniele Hypolito, e Giovana e Gracyanne Barbosa, Tadeu demonstrou admiração pelo irmão mais velho. O diálogo ocorreu durante o terceiro Paredão da temporada.

"Eu me identifico muito, Gi, com essa relação que você tem com a sua irmã, porque eu também tenho um irmão exatamente 16 anos mais velho que eu e que também é meu ídolo”, disse o apresentador na ocasião.

Nascido em 16 de fevereiro de 1958, Oscar Schmidt é consagrado como um dos maiores nomes do basquete mundial. Conhecido pelo apelido de "Mão Santa", o potiguar se tornou uma referência do esporte tanto no Brasil quanto no exterior.

Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt 1 de 6

Ele bateu recorde ao disputar cinco edições consecutivas dos Jogos Olímpicos e permanece como o único atleta a ultrapassar a marca de 1.000 pontos na história da competição. Pela Seleção Brasileira, conquistou três campeonatos Sul-Americanos (1977, 1983 e 1985), uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos (1987) e o bronze no Mundial de 1978.

Já Tadeu Schmidt, nascido em 18 de julho de 1974, consolidou sua carreira na comunicação. Com passagem pelo “Fantástico”, o jornalista atualmente comanda o reality show “Big Brother Brasil”.

Tadeu Schmidt 1 de 16

Leia a nota sobre o falecimento de Oscar Schmidt na íntegra:

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete mundial e uma figura de imenso significado humano e esportivo.

Ao longo de mais de 15 anos, Oscar enfrentou com coragem, dignidade e resiliência a sua batalha contra um tumor cerebral, mantendo-se como exemplo de determinação, generosidade e amor à vida.

Reconhecido por sua trajetória brilhante dentro das quadras e por sua personalidade marcante fora delas, Oscar deixa um legado que transcende o esporte e inspira gerações de atletas e admiradores no Brasil e no mundo.

A despedida se dará de forma reservada, restrita aos familiares, em respeito ao desejo da família por um momento íntimo de recolhimento.

Os familiares agradecem, sensibilizados, todas as manifestações de carinho, respeito e solidariedade recebidas, e solicitam a compreensão de todos quanto à necessidade de privacidade neste momento de luto.