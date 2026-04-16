REALITY SHOW

Milena recebe recado de ex-RBD e equipe relembra perrengue da sister em show do grupo

Além do vídeo de Christian Chávez no BBB 26, a participante recebeu uma mensagem de Alfonso Herrera nas redes sociais

K Kamila Macedo

Publicado em 16 de abril de 2026 às 19:25

Alfonso Herrera enviou mensagem para Milena Crédito: Reprodução/Divulgação

Milena Moreira, participante do Big Brother Brasil 26, teve uma surpresa na noite de quarta-feira (15), durante a Festa do Pijama do reality. Na ocasião, os confinados receberam mensagens de artistas selecionados de acordo com a trajetória de cada um na casa. "Tia Milena", como é carinhosamente chamada, não conteve a emoção ao ver que Christian Chávez, integrante do grupo Rebelde, foi o escolhido para gravar sua homenagem. O que ela ainda não sabe é que outro artista da novela também deixou um recado carinhoso fora do programa.

Durante a celebração, Milena reagiu com animação ao vídeo de Chávez, intérprete de Giovanni na novela, que chegou a convidá-la para o show que fará no Brasil em agosto deste ano. "Ele sabe que eu existo!", exclamou a sister, emocionada.

Fora do confinamento, a equipe da recreadora infantil revelou que Alfonso Herrera, o eterno Miguel, também se manifestou. Embora não tenha participado da turnê de reencontro do RBD, o ator enviou uma mensagem especial para Milena via direct nas redes sociais.

"Querida, Milena, te mando um grande abraço. Obrigado pelo carinho e entrega que tem colocado em tudo. Admiro muito a sua resiliência e a forma como você conseguiu seguir em frente, mesmo quando o caminho foi íngreme. Há uma força genuína na sua história e na maneira como você escolheu continuar. Obrigada por se abrir com tanta sinceridade. Com muito respeito, Poncho”, escreveu o ator.

Milena (BBB 26) 1 de 10

Fã de carteirinha do fenômeno mexicano

A paixão de Milena pelo universo de Rebelde é antiga. A sister, frequentemente vista cantando e dançando os sucessos do grupo no programa, teve seu histórico de fã comprovado por um vídeo publicado por sua equipe nas redes sociais.

Na publicação, convidaram outro admirador do RBD para narrar a trajetória da mineira com a banda e os perrengues que ela enfrentou para assistir a Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher Uckermann em São Paulo, durante a “Soy Rebelde Tour”, em 2023.

Natural de Teófilo Otoni, Milena comprou o ingresso e as passagens de ônibus para a capital paulista, cidade que ainda não conhecia, mas acabou reservando um hotel em uma região perigosa por engano. No dia da viagem, ela perdeu o transporte após sair atrasada do trabalho. Contudo, a sorte da "Tia Milena" mudou: a mãe de uma das crianças de quem cuida, chamada Bia, ajudou a sister com passagens de avião e garantiu hospedagem em um local seguro.