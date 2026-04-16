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Samira esclarece rumores sobre 'romance' com filho de Babu Santana

Ex-participante do BBB 26 comentou que a situação não passou de um “mal-entendido”

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 16 de abril de 2026 às 15:18

Samira Sagr foi a 13ª eliminada do BBB 26
Samira Sagr foi a 13ª eliminada do BBB 26 Crédito: Reprodução/Redes sociais

Samira foi eliminada do Big Brother Brasil 26 e aproveitou a oportunidade para esclarecer uma dúvida entre os internautas: se a ex-sister realmente teria ficado com Carlos Alexandre, filho de Babu Santana. Ainda durante o confinamento, os rumores que Samira teria se relacionado com Carlos Alexandre se acenderam após uma declaração da gaúcha e, na época, o rapaz negou o suposto romance.

Tudo se iniciou após ela afirmar, em um bate-papo com Paulo Augusto, Marcelo, Gabriela e Chaiany, que já havia "ficado" com o “filho de Babu” em uma festa e a declaração ter rapidamente viralizado nas redes sociais.

Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, a ex-BBB explicou que a situação estava fora de contexto. "Foi um mal-entendido. Uma vez fui a um festival no Sul, e o Babu estava lá com um amigo. Eu fiquei com esse amigo dele”, disse.

Samira (BBB 26)

Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
BBB 26 - Samira (Paredão) por Divulgação
BBB 26 - Samira (anjo) por Divulgação
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
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Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo

Samira comentou que, em uma conversa com Babu nos primeiros dias de confinamento, o ator teria dito que o rapaz era seu filho, que é como chama os artistas de sua gravadora. "Quando entrei na casa, comentei que o conhecia desse festival. Ele tem uma gravadora e chama os artistas dele de 'filhos'. Quando ele falou que o rapaz era 'filho' dele, eu soltei: 'ah, então eu fiquei com o teu filho'. Mas não era o filho biológico dele. Minha irmã até riu disso quando eu saí”, esclareceu.

Na ocasião, em fevereiro, o próprio filho de Babu negou ter qualquer envolvimento com a gaúcha e comentou em entrevista que nunca tinha visto Samira até sua participação no reality e apenas por meio da televisão.

"Eu nunca vi a Samira sem ser agora no BBB”, disse Carlos Alexandre na época dos rumores. “Aparentemente ela disse que foi num festival no Sul, mas eu nunca fui para lá. Acho que alguém falou que era filho do Babu, e ela acreditou”, especulou o estudante.

Samira Sarg foi a 13ª eliminada do BBB 26, com uma porcentagem de 58,77 % dos votos, em um Paredão contra Jordana Morais e Marciele Albuquerque. Mesmo não chegando à final do programa, Samira garantiu mais de R$ 500 mil em prêmios durante seu confinamento, incluindo um apartamento no valor de R$ 270 mil reais e um carro Geely EX2, na versão Max, que custa aproximadamente R$ 136 mil.

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Tags:

bbb 26 Babu Santana Samira Sagr

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