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Carlinhos Maia reaparece nas redes sociais e revela resultado de procedimento estético

O influenciador, que estava ausente da web para focar na recuperação, realizou uma intervenção na região da papada

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 15 de abril de 2026 às 18:39

Carlinhos Maia mostra resultado de procedimento estético nas suas redes sociais
Carlinhos Maia mostra resultado de procedimento estético na papada nas suas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

Carlinhos Maia compartilhou uma novidade com seus seguidores na noite da última terça-feira (14). O influenciador, que estava afastado das redes sociais, reapareceu para mostrar o resultado de seu mais recente procedimento estético, motivo pelo qual se manteve recluso nos últimos dias.

Conhecido por expor sua rotina detalhadamente, Carlinhos optou, desta vez, por uma recuperação mais discreta, o que havia despertado a curiosidade dos fãs. Ao revelar o resultado, o criador de conteúdo mostrou que a intervenção foi realizada na região da papada, exibindo a mandíbula mais definida.

Carlinhos Maia exibe resultado de procedimento estético

Carlinhos Maia antes do procedimento na região da papada por Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia exibe resultado do procedimento estético na papada por Reprodução/Instagram
Cicatrização do procedimento de Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia depois do procedimento estético por Reprodução/Instagram
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Carlinhos Maia antes do procedimento na região da papada por Reprodução/Instagram

"Vou mostrar para eles (seguidores) como é que ficou o resultado. O que vocês acharam? Sem mentir! Como eu já enchi o saco de ficar sem me mostrar, o pessoal acha que eu fiz implante capilar. E aí eu acabei percebendo que eu não preciso fazer implante; deixei o cabelo crescer para ver que eu não precisava. Implante de barba, que eu botei dentro, que eu tirei dentro, botei dentro, que eu fiz rinoplastia. Rinoplastia ainda não, acho que vai rolar. Eu fiz, gente, uma coisa que me incomodava muito, que era a pele da papada, né? Que eu já tinha tirado”, brincou Maia.

O influenciador também listou outras intervenções que já realizou e explicou que o excesso de pele na região do pescoço era algo que o incomodava profundamente.

"Porque a primeira harmonização que eu fiz, lá atrás, quem lembra? Aquela harmonização horrorosa, o cara botou 200 kg de harmonização na minha cara. Então aquilo… tanto é que os médicos não queriam fazer esse procedimento, porque eu sou muito novo para fazer esse procedimento. Esse procedimento só se faz lá pelos 40 e tantos anos e tudo mais. Aí eu fui lá, convenci, e eles fizeram. Só que não fez no rosto todo não, não precisava mexer não, graças a Deus. Aí vocês vão ver que a diferença é muito pouca, mas a maldita pele de baixo que me incomodava tanto, que eu ficava com a cara aqui, saiu”, comentou.

Carlinhos Maia

Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia no PodPah por Reprodução
Carlinhos Maia por Divulgação
Carlinhos Maia detona fã por Redes sociais
Carlinhos Maia por Foto: Reprodução/Instagram
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Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram

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