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Letícia Spiller, de 'Coração Acelerado', é furtada no Rio de Janeiro

Atriz não encontrou o veículo que estava estacionado próximo à Lagoa Rodrigo de Freitas

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 15 de abril de 2026 às 15:57

Letícia Spiller
Letícia Spiller Crédito: Divulgação

Letícia Spiller, atualmente no ar em “Coração Acelerado”, da TV Globo, teve o carro furtado na última segunda-feira (13). De acordo com informações confirmadas pela assessoria de imprensa à Folha, a atriz estacionou o automóvel próximo à Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e não o encontrou ao retornar ao local.

O veículo era um Toyota SW4 avaliado entre R$ 390 mil e R$ 560 mil. Não há informações sobre a existência de seguro ou se o carro já foi localizado. Apesar do susto, a atriz passa bem.

O furto foi registrado na 14ª Delegacia Policial do Leblon, que atende a região.

O episódio se assemelha ao ocorrido com Marcos Palmeira, colega de profissão de Letícia e integrante do elenco da novela das nove, “Três Graças”. Em março, o ator teve um carro do mesmo modelo furtado durante uma confraternização da equipe da novela em Copacabana.

Letícia Spiller

Letícia Spiller por Reprodução
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