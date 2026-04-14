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Péricles mostra como perdeu mais de 50 kg ao exibir rotina de treinos: 'Se cuidar é essencial'

O cantor por hábitos saudáveis e destacou melhora no condicionamento físico para os shows

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 14 de abril de 2026 às 20:23

Péricles atualmente tem 56 anos e continua ativo nos palcos
Péricles atualmente tem 56 anos e continua ativo nos palcos Crédito: Reprodução/Instagram

Péricles compartilhou com seus seguidores, nesta terça-feira (14), detalhes de sua rotina de exercícios na academia, hábitos que o ajudaram a eliminar mais de 50 kg. O dono do hit “Até que Durou” investiu em um estilo de vida mais saudável, priorizando a atividade física e uma alimentação.

"Já se exercitaram hoje? Bora cuidar da saúde, meu povo… Não deixa pra depois, não… Eu sei que nem sempre é fácil, que bate aquela preguiça, que a gente inventa mil desculpas… Mas se cuidar é essencial. É sobre você, pelo seu bem, pelo seu futuro. Começa devagar, mas começa… Seu corpo e sua mente vão te agradecer”, escreveu o artista na legenda da publicação.

O cantor também enfatizou como a nova rotina tem impactado positivamente sua carreira, especialmente no que diz respeito ao seu condicionamento nas apresentações: “Hoje estou muito mais ágil. Consigo fazer duas horas de show, andando de um lado para o outro, com muito mais disposição. Isso, de certa forma, potencializou o meu trabalho”.

Péricles

Péricles por divulgação
Péricles por Cesar Conventi/Fotoarena
Péricles por Rodolfo Magalhães/Divulgação
Péricles por Reprodução
Péricles por @pericles
Péricles por Divulgação
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