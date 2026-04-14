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Renato Aragão defende Marcos Mion após críticas: 'Homenagem linda'

Humorista agradeceu o carinho recebido no "Caldeirão" após internautas questionarem a postura de Mion durante o programa

K Kamila Macedo

Publicado em 14 de abril de 2026 às 19:50

Renato Aragão no "Caldeirão com Mion" Crédito: Reprodução/Globoplay

Após Marcos Mion ser alvo de críticas pela homenagem prestada a Renato Aragão no “Caldeirão com Mion” do último sábado (11), o humorista utilizou as redes sociais para defender o apresentador e agradecer o tributo.

“Querido Mion, queríamos agradecer pela homenagem linda, delicada e gentil que o Caldeirão do Mion prestou à minha vida, minha carreira e meu legado. Cada momento me emocionou muito: as lembranças dos meus pais, da minha trajetória, dos meus amigos Trapalhões, dos projetos tão incríveis dos quais fiz parte em 70 anos de carreira”, iniciou o comediante, destacando a emoção de revisitar sua trajetória artística.

“Saiba que você tocou meu coração e o coração de toda a minha família. Obrigado, amigo, por tanto carinho e respeito! Sinta-se abraçado”, finalizou Aragão.

Mion reagiu à publicação reforçando sua admiração pelo veterano. “Pessoas com raiva dentro de si, que infelizmente não vão a lugar algum com suas vidas, vão sempre ter uma opinião ruim pra falar sobre tudo, até sobre uma demonstração de puro amor e admiração, mas o que importa MESMO é colocar todo esse amor no seu caminho a essa altura! O senhor e sua família merecem essa e todas homenagens!”, escreveu.

"Caldeirão com Mion" homenageia Renato Aragão 1 de 8

Críticas a Marcos Mion

O apresentador vem sendo questionado por internautas devido à sua postura durante a exibição do programa. Em um story publicado nesta segunda-feira (13), ele reforçou que os pilares da televisão brasileira devem ser valorizados. No entanto, parte do público desaprovou o tom utilizado durante a homenagem para Renato Aragão. “Tu falou só de ti mesmo. Toma vergonha!”, criticou um usuário. “Tudo tem que ser sobre ele”, comentou outro.

“Até em uma homenagem ao Didi”, pontuou um terceiro, se referindo ao icônico personagem de “Os Trapalhões”. Outro internauta questionou a forma como o apresentador se dirigiu ao humorista: “Tudo bem que o Renato Aragão esteja com uma idade avançada, mas por que raios o Marcos Mion está falando com ele desse jeito?”.

Durante a atração, Renato Aragão, atualmente com 91 anos, se mostrou visivelmente emocionado com o carinho da plateia. Já Marcos Mion aproveitou o momento para agradecer diversas vezes ao comediante e à Globo pela oportunidade de ter apresentado o Criança Esperança em 2025, projeto historicamente vinculado a "Didi" por sua apresentação. Foi justamente essa fala que gerou a reclamação dos telespectadores.