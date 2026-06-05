GASTRONOMIA

Sem complicação: aprenda a fazer panqueca doce de travessa na Air Fryer

Confira uma alternativa ideal para o café da manhã ou lanche da tarde

Thais Borges

Publicado em 5 de junho de 2026 às 05:00

Receita de Panqueca de Travessa Doce na Air Fryer Crédito: Divulgação

Procurando uma receita diferente e prática para o fim de semana? Essa é uma alternativa para uma refeição rápida, descomplicada e saborosa, ideal para o café da manhã ou lanche da tarde. A receita foi proposta pela Qualy.

Rendimento: 2 porções

Tempo de preparo: 30 minutos

Ingredientes:

- 1 ovo (50g)

- 2 colheres (sopa) de açúcar (25g)

- 2 colheres (sopa) de Qualy Cremosa Sem Sal derretida (20g)

- ½ xícara (chá) de leite (120ml)

- ¾ xícara (chá) de farinha de trigo (110g)

- 1 colher (chá) de fermento em pó (7g)

- ¼ xícara (chá) de morangos fatiados (40g)

- ¼ xícara (chá) de fatias de banana prata (30g)

- 1 colher (sopa) de gotas de chocolate amargo (15g)

- Qualy Cremosa Sem Sal para untar o refratário

- Mel para servir

Modo de preparo:

Coloque o ovo e o açúcar em uma tigela e misture bem com um batedor de arame. Adicione a Qualy Cremosa Sem Sal derretida, misture bem e em seguida acrescente o leite.

Adicione a farinha aos poucos, mexendo sempre. Por último, adicione o fermento em pó, misturando bem.

Unte um refratário que caiba na Airfryer com Qualy Cremosa Sem Sal e despeje a massa. Espalhe as frutas picadas e o chocolate em gotas por cima.

Asse na Airfryer a 140°C por 12 a 15 minutos. Para assar em forno convencional, use a temperatura média por cerca de 20 minutos.