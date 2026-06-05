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Maré de sucesso: 3 signos entram em fase de crescimento profissional nesta sexta (5)

Energia do dia favorece reconhecimento, oportunidades de trabalho e avanços na carreira para alguns signos do zodíaco

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de junho de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A sexta-feira (5) chega com uma vibração especial para quem busca crescimento profissional. Segundo o tarot, o momento favorece iniciativas ligadas à carreira, novas responsabilidades e oportunidades capazes de abrir caminhos importantes para o futuro.

As cartas indicam que o esforço realizado nos últimos meses começa a gerar resultados para alguns signos. Conversas com superiores, propostas de trabalho, projetos em andamento e até mudanças de função podem ganhar força ao longo do dia.

Para Capricórnio, a energia é de reconhecimento. O signo tende a chamar atenção pela competência e pode receber elogios, convites ou demonstrações de confiança que reforçam seu espaço profissional.

Perfume ideal para Capricórnio

Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA

Libra aparece favorecido em negociações e contatos. O tarot mostra que reuniões, entrevistas e conversas estratégicas têm potencial para gerar oportunidades interessantes. O momento é ideal para apresentar ideias e buscar novas parcerias.

O date perfeito para Libra

O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: noite de vinho por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: montar uma mesa de brunch bonita em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: sessão de filme com clima romântico bem montado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: passeio na orla com parada para água de coco por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: café da tarde em cafeteria charmosa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar especial em casa com decoração delicada por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA

Já Sagitário recebe uma energia de expansão. As cartas apontam crescimento, aprendizado e possibilidade de assumir desafios maiores. Projetos que pareciam distantes podem começar a se tornar realidade.

Comidas que são a cara de Sagitário

Junk food de Sagitário: Fish and Chips servido no jornal - A clássica comida de viagem, prática e com espírito nômade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Sagitário: Tigela de Açaí completa com frutas tropicais - Energia pura e cores vivas para quem está sempre em movimento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Sagitário: Pad Thai com camarão e amendoim - Um prato vibrante, cheio de texturas e sabores internacionais. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Sagitário: Chai Indiano com especiarias - O sabor da estrada e das culturas distantes em uma xícara quente e aromática. por Imagem gerada por IA
Petisco de Sagitário: Samosas crocantes com chutney - A comida de rua global que representa o espírito livre do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Sagitário: Margarita de Maracujá com sal na borda - Cítrica, solar e aventureira, como uma tarde em uma praia estrangeira. por Imagem gerada por IA
Pizza de Sagitário: Pizza de Frango com Curry e Abacaxi - Uma combinação exótica e ousada que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Fruta de Sagitário: Carambola - O formato de estrela e o sabor exótico representam a busca pelo horizonte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Sagitário: Kebab de Cordeiro com molho de iogurte - O lanche das ruas do mundo, cheio de temperos e história. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Sagitário: Banoffee Pie com caramelo e especiarias - Uma mistura de texturas e sabores que é uma verdadeira festa. por Imagem gerada por IA
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Junk food de Sagitário: Fish and Chips servido no jornal - A clássica comida de viagem, prática e com espírito nômade. por Imagem gerada por IA

O tarot também alerta que o crescimento profissional exige iniciativa. Mais do que esperar por oportunidades, o dia favorece quem demonstra disposição para agir, aprender e assumir responsabilidades.

Segundo as cartas, esta sexta-feira será especialmente positiva para quem deseja construir uma trajetória sólida e avançar rumo a novos objetivos na carreira.

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