TAROT & SIGNOS

Maré de sucesso: 3 signos entram em fase de crescimento profissional nesta sexta (5)

Energia do dia favorece reconhecimento, oportunidades de trabalho e avanços na carreira para alguns signos do zodíaco

Heider Sacramento

Publicado em 5 de junho de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A sexta-feira (5) chega com uma vibração especial para quem busca crescimento profissional. Segundo o tarot, o momento favorece iniciativas ligadas à carreira, novas responsabilidades e oportunidades capazes de abrir caminhos importantes para o futuro.

As cartas indicam que o esforço realizado nos últimos meses começa a gerar resultados para alguns signos. Conversas com superiores, propostas de trabalho, projetos em andamento e até mudanças de função podem ganhar força ao longo do dia.

Para Capricórnio, a energia é de reconhecimento. O signo tende a chamar atenção pela competência e pode receber elogios, convites ou demonstrações de confiança que reforçam seu espaço profissional.

Perfume ideal para Capricórnio 1 de 4

Libra aparece favorecido em negociações e contatos. O tarot mostra que reuniões, entrevistas e conversas estratégicas têm potencial para gerar oportunidades interessantes. O momento é ideal para apresentar ideias e buscar novas parcerias.

O date perfeito para Libra 1 de 8

Já Sagitário recebe uma energia de expansão. As cartas apontam crescimento, aprendizado e possibilidade de assumir desafios maiores. Projetos que pareciam distantes podem começar a se tornar realidade.

Comidas que são a cara de Sagitário 1 de 10

O tarot também alerta que o crescimento profissional exige iniciativa. Mais do que esperar por oportunidades, o dia favorece quem demonstra disposição para agir, aprender e assumir responsabilidades.