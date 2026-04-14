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L7nnon explica letra polêmica sobre Sandy & Junior: 'Não é a verdade do verso'

Rapper negou intenção de ofender fãs da dupla

K Kamila Macedo

Publicado em 14 de abril de 2026 às 21:02

Música "Q se Foda" de L7nnon tem trecho que fala sobre fãs de Sandy e Júnior Crédito: Divulgação/Reprodução

Após o lançamento da polêmica faixa “Q se Foda”, na última segunda-feira (13), o rapper L7nnon utilizou as redes sociais para esclarecer que o trecho sobre os fãs da dupla Sandy & Junior está sendo interpretado de forma equivocada. O artista, que esteve recentemente no elenco da novela “Dona de Mim” (2025), da TV Globo, afirmou que a intenção não era atacar os fãs dos cantores.

Na letra, L7nnon diz: “Opina no rap, mas vi que tu é fã de Sandy & Junior / Como pessoa tu é um ser humano patético”. Em seu perfil no Instagram, o músico negou o intuito de ofender diretamente os filhos de Xororó ou sua base de fãs.

“Durante o verso inteiro venho falando várias coisas e concluo a rima dessa forma. Caso vocês tenham pensado que eu quis dizer que a pessoa é patética por ser fã de Sandy & Junior, não, essa não é a verdade do verso”, explicou o cantor.

Sandy e Júnior 1 de 8

L7nnon ressaltou que a rima deve ser entendida como uma crítica a quem tenta descredibilizar o rap sem pertencer ou conhecer a fundo a cena musical do gênero. Segundo ele, o foco é o crítico que se envolve em uma realidade que não o pertence.

“Foi apenas uma brincadeira sobre a pessoa que é fã de Sandy & Junior não deveria ser um crítico de rap, ou sobre a pessoa querer se meter numa realidade que não é dela. Só isso”, finalizou.

A manifestação do artista ocorreu pouco tempo após o lançamento da música nas plataformas digitais, com o objetivo de conter a repercussão negativa e evitar interpretações que fossem além do sentido original da composição.