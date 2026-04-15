Integrante do Guns N’ Roses é visto no Farol da Barra poucas horas antes do show em Salvador

Guitarrista Richard Fortus aproveitou a manhã na orla; banda se apresenta nesta quarta-feira (15) na Arena Fonte Nova

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 15 de abril de 2026 às 17:43

Guns N' Roses
Guns N' Roses Crédito: Divulgação

O guitarrista do Guns N’ Roses, Richard Fortus, aproveitou a manhã na orla de Salvador e foi flagrado correndo no Farol da Barra nesta quarta-feira (15). O registro, feito pelo fotógrafo Danilo Tenório, ocorreu a poucas horas do show da banda em Salvador, que acontece esta noite na Arena Fonte Nova. 

A expectativa dos fãs para a apresentação é alta. Com a turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, esta é a primeira vez que o grupo se apresenta na capital baiana. O público aguarda um setlist recheado de sucessos icônicos, como “Sweet Child O’ Mine”, “Welcome to the Jungle”, “Paradise City” e “November Rain”.

O grupo liderado pelo vocalista Axl Rose já desembarcou na cidade. Na última terça-feira (14), o baixista Duff McKagan, um dos fundadores da banda norte-americana, foi visto no Hotel Fasano, no Centro Histórico, onde os músicos estão hospedados. Fãs que estavam no local puderam interagir brevemente com o artista.

A previsão é que o evento comece às 20h, com a banda Raimundos realizando o show de abertura antes da estreia do Guns N’ Roses em solo soteropolitano.

Guns N' Roses

Axl Rose, do Guns N' Roses por Shutterstock
O Guns N' Roses já se apresentou 5 vezes no Rock In Rio
Slash, guitarrista do Guns N' Roses, anuncia shows no Brasil
Guns N' Roses por Divulgação
O músico Axl Rose deixando o palco em show do Guns N' Roses na Argentina após jogar seu microfone no chão
O músico Axl Rose chutando a bateria em show do Guns N' Roses na Argentina
Os músicos Axl Rose e Slash em show do Guns N' Roses na Argentina
1 de 7
Axl Rose, do Guns N' Roses por Shutterstock

Leia mais

Imagem - Faustão aparece em pé em foto após adotar novo pet e surpreende fãs

Faustão aparece em pé em foto após adotar novo pet e surpreende fãs

Imagem - Letícia Spiller, de 'Coração Acelerado', é furtada no Rio de Janeiro

Letícia Spiller, de 'Coração Acelerado', é furtada no Rio de Janeiro

Imagem - Wagner Moura é capa da Time e eleito uma das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2026

Wagner Moura é capa da Time e eleito uma das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2026

Mais recentes

Imagem - Lucas Borbas faz declaração para nova namorada e surpreende: ‘Nunca menti em conhecer alguém’

Lucas Borbas faz declaração para nova namorada e surpreende: ‘Nunca menti em conhecer alguém’
Imagem - Davi Brito posta foto beijando loira misteriosa e manda recado: ‘Namorando’

Davi Brito posta foto beijando loira misteriosa e manda recado: ‘Namorando’
Imagem - Saiba quem é Alice Ribeiro, repórter que está em estado grave após acidente

Saiba quem é Alice Ribeiro, repórter que está em estado grave após acidente