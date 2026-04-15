Integrante do Guns N’ Roses é visto no Farol da Barra poucas horas antes do show em Salvador

Kamila Macedo
Publicado em 15 de abril de 2026 às 17:43
O guitarrista do Guns N’ Roses, Richard Fortus, aproveitou a manhã na orla de Salvador e foi flagrado correndo no Farol da Barra nesta quarta-feira (15). O registro, feito pelo fotógrafo Danilo Tenório, ocorreu a poucas horas do show da banda em Salvador, que acontece esta noite na Arena Fonte Nova.
A expectativa dos fãs para a apresentação é alta. Com a turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, esta é a primeira vez que o grupo se apresenta na capital baiana. O público aguarda um setlist recheado de sucessos icônicos, como “Sweet Child O’ Mine”, “Welcome to the Jungle”, “Paradise City” e “November Rain”.
O grupo liderado pelo vocalista Axl Rose já desembarcou na cidade. Na última terça-feira (14), o baixista Duff McKagan, um dos fundadores da banda norte-americana, foi visto no Hotel Fasano, no Centro Histórico, onde os músicos estão hospedados. Fãs que estavam no local puderam interagir brevemente com o artista.
A previsão é que o evento comece às 20h, com a banda Raimundos realizando o show de abertura antes da estreia do Guns N’ Roses em solo soteropolitano.
