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Faustão aparece em pé em foto após adotar novo pet e surpreende fãs

Apresentador de 75 anos vinha utilizando cadeira de rodas em suas últimas fotos divulgadas na web

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 15 de abril de 2026 às 17:08

Faustão adotou uma fêmea da raça Cane Corso
Faustão adotou uma fêmea da raça Cane Corso Crédito: Reprodução/Instagram

O apresentador Faustão surgiu em um novo registro nesta terça-feira (14) ao adotar um cão da raça Cane Corso, surpreendendo os fãs ao aparecer em pé. Em suas aparições públicas mais recentes, como no aniversário da filha, Lara Silva, ele utilizava o auxílio de uma cadeira de rodas.

Faustão, atualmente com 75 anos, reduziu suas aparições públicas após enfrentar graves desafios de saúde. O comunicador foi submetido a quatro transplantes de órgãos em um curto intervalo: um de coração, em agosto de 2023; o primeiro de rim, em fevereiro de 2024; além de um transplante de fígado e um retransplante renal, ambos realizados em agosto de 2025.

Na publicação, o apresentador aparece ao lado do criador Victor Gabriel Marques, que comanda o canil Marques Cane Corso, em São Paulo. No vídeo, ele recebe o novo integrante da família.

"Vim te agradecer em nome de todos os amantes da raça Cane Corso por ter trazido a raça para o Brasil”, diz Victor Gabriel no registro, ao que Faustão responde: “Valeu a pena, com um cara como você, que cuida com realmente energia e respeita a raça. Isso é que é importante”.

Após o encontro, o criador explicou a entrega: "Mais uma entrega especial hoje. Um cliente muito especial. Quando eu havia o primeiro filho para o Fausto Silva, o cara que iniciou tudo, ele começou tudo com a Cane Corso aqui no Brasil, o primeiro a trazer a raça para cá, eu achei que já era o ápice da criação. Mas melhor do que um, dois! Ele gostou tanto do primeiro filhote que agora está pegando uma fêmea. Então, satisfação enorme".

De origem italiana, o Cane Corso é um cão atlético de grande porte, descendente do Canis pugnax (cão de guerra do Império Romano). Reconhecida pela Fédération Cynologique Internationale (FCI) em 1996 como Cane Corso Italiano, a raça tem como principais características a aptidão para guarda e caça.

De acordo com o portal Vet, os machos da raça podem medir entre 64 cm e 68 cm, pesando até 50 kg. Já as fêmeas costumam ser menores, com altura de até 64 cm e peso médio de 45 kg. Faustão foi um dos pioneiros na criação da raça em território brasileiro.

Faustão

Faustão por Reprodução
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
Faustão Silva reunido com os filhos e a esposa, Luciana Cardoso por Reprodução/TV Globo
Faustão Silva por Reprodução/TV Globo
Faustão por Reprodução
Faustão por Renato Pizzutto/Band
Faustão por Globo
Luciana Cardoso, a esposa de Faustão, celebrou o aniversário de 74 anos do apresentador por Reprodução/Redes Sociais
Faustão por Reprodução
Faustão aparece na Globo e Record por Record / Globo
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Bonner e Renata se emocionam com vídeo de Faustão por TV Globo / Redes sociais
O apresentador Faustão por reprodução
Faustão por Band
Filho de Faustão rebate críticas por Redes sociais
Faustão passará por cirurgia no coração por Band
O apresentador Faustão também está no time dos diabéticos. Ele chegou a realizar uma cirurgia bariátrica para minimizar os efeitos da doença por Foto: divulgação
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Faustão por Reprodução

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