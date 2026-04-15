De DJ francês a astro do RBD: festa do pijama no BBB 26 terá mensagens de artistas para participantes

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Kamila Macedo
Publicado em 15 de abril de 2026 às 20:58
O Big Brother Brasil 26 entra em sua reta final e a festa desta quarta-feira (15) promete fortes emoções aos confinados. Com o tema “Noite do Pijama”, o evento busca reviver momentos marcantes da edição em uma espécie de cápsula do tempo, com os brothers vestindo trajes especiais: pijamas. O destaque da noite será a exibição de vídeos gravados por artistas de diferentes gêneros, selecionados de acordo com a trajetória de cada integrante na casa.
Entre as participações confirmadas está a do DJ francês Bob Sinclair, dono do hit “World, Hold On”, recorrente nas danças de Ana Paula Renault durante a edição. Já Milena receberá um recado exclusivo de Christian Chávez, integrante do grupo RBD, grupo mexicano do qual a mineira é fã.
Representando a música nacional, o cantor baiano Lazzo Matumbi, expoente da música negra e oriundo do bloco afro Ilê Aiyê, falará com Leandro Boneco. A banda Kid Abelha também marcará presença com uma mensagem para Jordana, enquanto Juliano Floss receberá recado de seus parceiros musicais Cly G e Lanzin, com quem gravou a faixa “Babylon” antes de ingressar no reality.
Participantes do 'BBB 26' na infância
Em temporadas passadas, essa dinâmica costuma transformar o clima da casa e gerar emoção pelo contato com figuras conhecidas do público e dos próprios competidores.
Mesmo com a atmosfera festiva, a tensão do jogo permanece elevada. O 17º Paredão está em andamento, com Ana Paula Renault, Jordana e Juliano Floss na berlinda.