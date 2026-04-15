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De DJ francês a astro do RBD: festa do pijama no BBB 26 terá mensagens de artistas para participantes

A festa desta quarta-feira (15) promove o contato virtual dos competidores com nomes da música nacional e internacional

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 15 de abril de 2026 às 20:58

Christian Chávez, Bob Sinclair e Lazzo Matumbi são alguns dos artistas confirmados para enviar os recados
Christian Chávez, Bob Sinclair e Lazzo Matumbi são alguns dos artistas confirmados para enviar os recados Crédito: Divulgação/Reprodução/Divulgação

O Big Brother Brasil 26 entra em sua reta final e a festa desta quarta-feira (15) promete fortes emoções aos confinados. Com o tema “Noite do Pijama”, o evento busca reviver momentos marcantes da edição em uma espécie de cápsula do tempo, com os brothers vestindo trajes especiais: pijamas. O destaque da noite será a exibição de vídeos gravados por artistas de diferentes gêneros, selecionados de acordo com a trajetória de cada integrante na casa.

Entre as participações confirmadas está a do DJ francês Bob Sinclair, dono do hit “World, Hold On”, recorrente nas danças de Ana Paula Renault durante a edição. Já Milena receberá um recado exclusivo de Christian Chávez, integrante do grupo RBD, grupo mexicano do qual a mineira é fã.

Representando a música nacional, o cantor baiano Lazzo Matumbi, expoente da música negra e oriundo do bloco afro Ilê Aiyê, falará com Leandro Boneco. A banda Kid Abelha também marcará presença com uma mensagem para Jordana, enquanto Juliano Floss receberá recado de seus parceiros musicais Cly G e Lanzin, com quem gravou a faixa “Babylon” antes de ingressar no reality.

Participantes do 'BBB 26' na infância

Breno, Babu, Marciele e Ana Paula Renault do 'BBB 26' na infância por Reprodução/Redes Sociais
Hoje aos 46 anos, Alexandre da Silva Santana, o Babu Santana, passou a infância no Rio de Janeiro, onde nasceu. Desde pequeno, o carioca já carregava no olhar a personalidade forte que conquistaria o público anos depois. por Reprodução/Redes Sociais
Veterana no reality, Ana Paula Renault, de 44 anos, nasceu e cresceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quem compara as imagens do passado com as atuais percebe rápido: a “mesma carinha” atravessou o tempo. por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault, do "BBB 26", bebê ao lado dos pais por Reprodução/Redes Sociais
O baiano Leandro, conhecido como Boneco, parece ter nascido pronto para os palcos. Uma foto dele ainda criança, sentado à beira de um palco em Salvador, reforça a impressão de que a veia artística já pulsava forte. Hoje, ele tem 42 anos. por Reprodução/Redes Sociais
Entre os Pipocas, Breno, de 33 anos, nasceu em Contagem, mas cresceu em Betim, ambas em Minas Gerais. A infância no interior mineiro contrasta com a exposição nacional que ele vive agora no programa. por Reprodução/Redes Sociais
O dançarino e influenciador Juliano Floss, hoje com 21 anos, nasceu em Chapecó, no interior de Santa Catarina. por Reprodução/Redes Sociais
Desde cedo, Juliano já chamava atenção pela energia e desenvoltura. por Reprodução/Redes Sociais
Milena, por sua vez, cresceu inseparável da irmã gêmea, Mile. As duas passaram a infância juntas em Itambacuri, no interior de Minas Gerais, e os registros antigos mostram a forte ligação que sempre existiu entre elas. por Reprodução/Redes Sociais
Natural de Brasília, Chaiany teve uma infância bem diferente da vida na cidade. por Reprodução/Redes Sociais
Criada em uma roça no Vale do Paranã, em Goiás, a sister de 25 anos traz na bagagem uma história marcada pela simplicidade do campo. por Reprodução/Redes Sociais
Marciele, atualmente com 32 anos, mora em Manaus, no Amazonas, mas suas raízes estão no Pará. Foi lá que ela viveu os primeiros anos de vida. por Reprodução/Redes Sociais
Jonas Sulzbach comemorou seus 40 anos dentro da casa. por Reprodução/Redes Sociais
Ele é natural de Lajedo, no Rio Grande do Sul, e também teve imagens de infância resgatadas para a nostalgia dos fãs. por Reprodução/Redes Sociais
A advogada Jordana, de 25 anos, mudou-se ainda bebê para Goiás, onde passou a infância. Já na adolescência, após a separação dos pais, foi morar em Brasília, capítulos importantes da história que ela carrega para o confinamento. por Reprodução/Redes Sociais
Com 69 anos de idade e 45 de carreira, Solange Couto também faz parte do álbum de recordações. por Reprodução/Redes Sociais
A atriz foi criada na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde começou a construir a trajetória que a transformaria em um dos grandes nomes da televisão. por Reprodução/Redes Sociais
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Breno, Babu, Marciele e Ana Paula Renault do 'BBB 26' na infância por Reprodução/Redes Sociais

Em temporadas passadas, essa dinâmica costuma transformar o clima da casa e gerar emoção pelo contato com figuras conhecidas do público e dos próprios competidores.

Mesmo com a atmosfera festiva, a tensão do jogo permanece elevada. O 17º Paredão está em andamento, com Ana Paula Renault, Jordana e Juliano Floss na berlinda.

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Tags:

Artistas Festa Rbd bbb 26 kid Abelha

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