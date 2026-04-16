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Clínica frequentada por Xuxa e Maisa revela segredos da pele de Jade Picon

Procedimentos realizados pela influenciadora focam em estímulo de colágeno, contorno facial e hidratação

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 16 de abril de 2026 às 20:24

Jade Picon segue estratégia chamada
Jade Picon segue estratégia chamada "DayCare" Crédito: Reprodução/Instagram

A clínica responsável pelo protocolo dermatológico de Jade Picon revelou os segredos da influenciadora para manter a pele saudável. Atualmente com 24 anos, Jade ganhou projeção nacional ao participar do Big Brother Brasil 22 e ao integrar o elenco da novela “Travessia”, da TV Globo.

Entre os métodos detalhados pela equipe médica, o cronograma de cuidados inclui o Lift Up Liftera, voltado para a firmeza da pele, e o Lift Up, que objetiva definir o contorno do rosto. Outro destaque é o Tight Desire, procedimento que melhora a textura e proporciona um aspecto viçoso. Para os lábios, a escolha é o Glow Advanced, focado na hidratação profunda sem alterar o formato natural da boca. O ciclo é finalizado com o Clean Essencial, que promove uma limpeza profunda, deixando a pele com aparência rejuvenescida.

Jade Picon

Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
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Jade Picon por Reprodução / Instagram

Na publicação em que detalha o tratamento, a clínica da Dra. Taiz Campbell ressaltou que acompanha a ex-BBB desde 2020.

"Que a Jade Picon sempre foi linda, isso todo mundo já sabe. Mas o que chama atenção de verdade é como essa beleza evoluiu. Desde 2020, acompanhamos de perto esse processo, cuidando da pele com critério médico, naturalidade e respeito absoluto aos traços. Um trabalho contínuo, focado em estímulo de colágeno, qualidade de pele e escolhas precisas”, destacou a legenda do post.

Para não interferir na agenda de compromissos da atriz, o estabelecimento adota uma estratégia chamada “DayCare”, que consiste na realização de todos os procedimentos em um único dia. Além de Jade, a clínica é frequentada por diversas personalidades, como Kaká, Maisa, Xuxa, Rita Lobo, Any Gabrielly e Yasmin Brunet.

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Pele Jade Picon Procedimento

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