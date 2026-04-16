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Filha de Gerson Brenner abre coração e comenta sobre término com namorada: ‘Dois lutos’

Vica Brenner compartilhou nas redes sociais que está solteira após relacionamento de oito anos

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 16 de abril de 2026 às 17:24

Vica é a filha mais nova de Gerson Brenner
Vica é a filha mais nova de Gerson Brenner Crédito: Reprodução/Instagram

Vica Brenner utilizou as redes sociais para compartilhar sobre o período sensível que está passando na sua vida pessoal, ao enfrentar o luto recente pela morte do seu pai e, agora, lidar com o término de um longo relacionamento com Letícia Leal. Vica é a filha mais nova do ator Gerson Brenner, que faleceu no dia 23 de março, aos 66 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

“Você está assistindo uma recém-solteira que está passando por dois lutos. O falecimento do pai e o término do relacionamento de sete/oito anos”, desabafou. No vídeo, ela mostrou que está em processo de mudança, ao decidir sair do local onde vivia.

A influenciadora mostrou como será seu novo apartamento, que não está com a mudança finalizada, ainda sem os móveis. “Sala, cozinha, tudo no mesmo lugar. Nunca imaginei viver isso, mas já que estou vivendo eu estou sendo muito grata e aproveitando cada segundo, feliz de ter achado um lugar bom”, disse Vica.

Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner

Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner posta mensagem de despedida para o pai, Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner e Vica Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner e Vica Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner é a filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner e Vica Brenner por Reprodução/Instagram
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Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram

A filha de Gerson comentou que está recebendo apoio necessário nesse momento sensível e destacou que não se sente sozinha: “Liguei para família e amigos e, incrivelmente, não me sinto tão sozinha depois de terminar”.

“O roteirista da minha vida não tá afim de coisas leves, vambora. O que não me falta é coragem”, finalizou Vica, em tom otimista.

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Luto Término Gerson Brenner Vica Brenner

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