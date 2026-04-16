MÚSICA

Jin elege o integrante mais bonito do BTS e resposta surpreende

Grupo de k-pop está atualmente em turnê mundial e passará pelo Brasil em outubro

K Kamila Macedo

Publicado em 16 de abril de 2026 às 18:36

Jin é o membro mais velho do BTS, com 33 anos Crédito: Reprodução

Kim Seokjin, que atende pelo nome artístico de Jin, revelou em entrevista à revista Rolling Stone que se considera o membro mais bonito do BTS. O artista, que atualmente tem 33 anos, está na turnê de retorno do grupo de k-pop aos palcos, após a suspensão das atividades coletivas em 2022, devido ao alistamento militar obrigatório na Coreia do Sul.

Apesar da declaração sobre sua beleza, Jin também comentou o que acha sobre os atributos físicos dos outros integrantes do grupo musical. "Acho que dei sorte. Sinceramente, acho que sou mais bonito que os outros integrantes — mesmo que todos sejam muito bonitos. Pelo menos em uma coisa eu sou o melhor no grupo”, brincou.

O cantor é o membro mais velho do BTS e admitiu que existem exigências físicas para se manter em forma, conforme o tempo vai passando.

“Acho que é sempre fisicamente exigente. Embora seja verdade que os mesmos movimentos possam parecer um pouco mais difíceis agora, esse é um fardo que cabe a mim carregar. Para o público, eu preciso me apresentar na melhor forma possível. Então tenho que trabalhar mais duro”, explica ao ser perguntado como é ser um “idol” com mais de 30 anos. Idol, de acordo com os fãs, é a denominação para os artistas da mídia asiática, normalmente com habilidades associadas para canto e dança.

BTS na era Arirang 1 de 17

“Para ser honesto, sei que não me movo tão bem quanto os outros integrantes. Por isso, sempre cheguei mais cedo aos ensaios ou fiquei até mais tarde para compensar. Ainda faço isso”, confessou o artista.

Jin também comentou sobre a relação que tem com os outros membros do BTS e afirmou, durante a entrevista, que ser o mais velho não altera a dinâmica de amizade e descontração do grupo.

"Sou o mais velho, mas dentro do time, eles não me tratam como tal. É estranho dizer isso? Eles não pensam em mim como o mais velho. E eu também não ajo assim. Mas quando eles são parceiros, me chamam de irmão e me tratam com naturalidade, é disso que mais gosto. Acho que, em contrapartida, não gosto quando ficam folgados... como quando dão tapinhas na minha bunda, por exemplo. Essa é a parte de que menos gosto”, contou Seokjin, em tom de brincadeira.