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Com 75,94% dos votos, Ana Paula Renault entra para o Top 5 maiores porcentagens dos vencedores do BBB; confira lista

Após retornar ao reality dez anos após sua desclassificação, a jornalista garantiu o prêmio de R$ 5,7 milhões e e desbancou Arthur Aguiar do pódio

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 22 de abril de 2026 às 15:44

Ana Paula Renault
Ana Paula Renault Crédito: Reprodução/Instagram

Ana Paula Renault retornou ao Big Brother Brasil e dez anos após sua desclassificação na edição de 2016, se consagrou campeã com 75,94% dos votos. Além do título, ela leva para casa um prêmio superior a R$ 5,7 milhões e garantiu uma posição de destaque no ranking das maiores porcentagens de vitória do programa na TV Globo.

Somado ao prêmio principal, Ana Paula conquistou um apartamento avaliado em R$ 270 mil por sua trajetória como finalista, um carro elétrico 0km da marca Geely e mais de R$ 50 mil acumulados em dinâmicas ao longo da temporada.

A final foi disputada contra Milena Moreira, do grupo Pipoca, que terminou em segundo lugar com 17,29%, e Juliano Floss, do grupo Camarote, que encerrou a participação com 6,77%.

Ao longo do programa, o formato da competição passou por transformações significativas. Nem todas as finais contaram com três competidores, com algumas sendo decididas entre dois finalistas.

Recentemente, a dinâmica de votação também foi alterada. Desde o BBB 24, o sistema de votação mudou para que o público pudesse escolher entre o "Voto da Torcida", no qual é permitido votar sem limitações, e o "Voto Único", vinculado ao CPF, que permite apenas um voto por pessoa em cada paredão.

A partir do BBB 26, os pesos desses formatos foram atualizados: o Voto Único agora representa 70% da nota final, enquanto o Voto da Torcida equivale a 30%. O resultado é definido pela média ponderada entre ambos. Nas duas edições anteriores, os dois modelos tinham peso igual (50% cada).

Com o índice de 75,94%, Ana Paula Renault passou a integrar o Top 5 de maiores porcentagens entre vencedores do Big Brother Brasil. Com isso, ela retirou Arthur Aguiar, campeão do BBB 22, do pódio. O ranking permanece liderado por Fael Cordeiro, invicto desde 2012 com 92% dos votos. Ele é seguido por Diego Alemão (BBB 7), com 91%, e Juliette (BBB 21), que obteve 90,15%. Ana Paula assume agora a quarta colocação, empurrando Cida (BBB 4) para o quinto lugar, com 69%. Arthur Aguiar (BBB 22) caiu para a sexta posição, com 68,96%.

Confira a configuração atual do Top 5 de campeões (por porcentagem):

1º - Fael Cordeiro (BBB 12): 92% dos votos;

2º - Diego Alemão (BBB 7): 91% dos votos;

3º - Juliette Freire (BBB 21): 90,15% dos votos;

4º - Ana Paula Renault (BBB 26): 75,94% dos votos;

5º - Cida Santos (BBB 4): 69% dos votos.

Veja ranking dos campeões mais votados do BBB

Fael Cordeiro (BBB 12): 92% por Frederico Rozário/TV Globo/Divulgação
Diego Alemão (BBB 7): 91% por
Juliette (BBB 21): 90,15% por Reprodução | Instagram
Cida (BBB 4): 69% por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar (BBB 22): 68,96% por Reprodução/Instagram
Amanda (BBB 23): 68,9% por Reprodução/TV Globo
Kleber Bambam (BBB 1): 68% por Reprodução
Cézar Lima (BBB 15): 65% por Reprodução
Rodrigo Cowboy (BBB 2): 65% por Reprodução
Fernanda Keulla (BBB 13): 62,79% por Reprodução / Instagram
1 de 10
Fael Cordeiro (BBB 12): 92% por Frederico Rozário/TV Globo/Divulgação

Histórico de porcentagens dos campeões (por ordem cronológica):

BBB1: Kleber Bambam - 68% dos votos;

BBB 2: Rodrigo Cowboy - 65% dos votos;

BBB 3: Dhomini - 51 dos votos;

BBB 4: Cida - 69% do votos;

BBB 5: Jean Wyllys - 55% dos votos;

BBB 6: Mara - 47% dos votos;

BBB 7: Diego Alemão - 91% dos votos;

BBB 8: Rafinha - 50,15% dos votos;

BBB 9: Max Porto - 34,85% dos votos;

BBB 10: Marcelo Dourado - 60% dos votos;

BBB 11: Maria Melilo - 43% dos votos;

BBB 12: Fael - 92% dos votos;

BBB 13: Fernanda Keula - 62,79% dos votos;

BBB 14: Vanessa Mesquita - 53% dos votos;

BBB 15: Cézar Lima - 65% dos votos;

BBB 16: Munik - vitoriosa em todas as regiões;

BBB 17: Emilly Araújo - 58%

BBB 18: Gleici Damasceno - 57,28%

BBB 19: Paula - 61,09% dos votos

BBB 20: Thelma Assis - 44,1% dos votos;

BBB 21: Juliette Freire - 90,15% dos votos;

BBB 22: Arthur Aguiar - 68,96% dos votos;

BBB 23: Amandinha - 68,9% dos votos;

BBB 24: Davi Brito - 60,52% dos votos;

BBB 25: Renata - 51,90% dos votos;

BBB 26: Ana Paula Renault - 75,94% dos votos.

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Tags:

Bbb ana Paula Renault bbb 26 Arthur Aguiar

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