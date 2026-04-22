Com 75,94% dos votos, Ana Paula Renault entra para o Top 5 maiores porcentagens dos vencedores do BBB; confira lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 22 de abril de 2026 às 15:44
Ana Paula Renault retornou ao Big Brother Brasil e dez anos após sua desclassificação na edição de 2016, se consagrou campeã com 75,94% dos votos. Além do título, ela leva para casa um prêmio superior a R$ 5,7 milhões e garantiu uma posição de destaque no ranking das maiores porcentagens de vitória do programa na TV Globo.
Somado ao prêmio principal, Ana Paula conquistou um apartamento avaliado em R$ 270 mil por sua trajetória como finalista, um carro elétrico 0km da marca Geely e mais de R$ 50 mil acumulados em dinâmicas ao longo da temporada.
A final foi disputada contra Milena Moreira, do grupo Pipoca, que terminou em segundo lugar com 17,29%, e Juliano Floss, do grupo Camarote, que encerrou a participação com 6,77%.
Ao longo do programa, o formato da competição passou por transformações significativas. Nem todas as finais contaram com três competidores, com algumas sendo decididas entre dois finalistas.
Recentemente, a dinâmica de votação também foi alterada. Desde o BBB 24, o sistema de votação mudou para que o público pudesse escolher entre o "Voto da Torcida", no qual é permitido votar sem limitações, e o "Voto Único", vinculado ao CPF, que permite apenas um voto por pessoa em cada paredão.
A partir do BBB 26, os pesos desses formatos foram atualizados: o Voto Único agora representa 70% da nota final, enquanto o Voto da Torcida equivale a 30%. O resultado é definido pela média ponderada entre ambos. Nas duas edições anteriores, os dois modelos tinham peso igual (50% cada).
Com o índice de 75,94%, Ana Paula Renault passou a integrar o Top 5 de maiores porcentagens entre vencedores do Big Brother Brasil. Com isso, ela retirou Arthur Aguiar, campeão do BBB 22, do pódio. O ranking permanece liderado por Fael Cordeiro, invicto desde 2012 com 92% dos votos. Ele é seguido por Diego Alemão (BBB 7), com 91%, e Juliette (BBB 21), que obteve 90,15%. Ana Paula assume agora a quarta colocação, empurrando Cida (BBB 4) para o quinto lugar, com 69%. Arthur Aguiar (BBB 22) caiu para a sexta posição, com 68,96%.
Confira a configuração atual do Top 5 de campeões (por porcentagem):
1º - Fael Cordeiro (BBB 12): 92% dos votos;
2º - Diego Alemão (BBB 7): 91% dos votos;
3º - Juliette Freire (BBB 21): 90,15% dos votos;
4º - Ana Paula Renault (BBB 26): 75,94% dos votos;
5º - Cida Santos (BBB 4): 69% dos votos.
Veja ranking dos campeões mais votados do BBB
Histórico de porcentagens dos campeões (por ordem cronológica):
BBB1: Kleber Bambam - 68% dos votos;
BBB 2: Rodrigo Cowboy - 65% dos votos;
BBB 3: Dhomini - 51 dos votos;
BBB 4: Cida - 69% do votos;
BBB 5: Jean Wyllys - 55% dos votos;
BBB 6: Mara - 47% dos votos;
BBB 7: Diego Alemão - 91% dos votos;
BBB 8: Rafinha - 50,15% dos votos;
BBB 9: Max Porto - 34,85% dos votos;
BBB 10: Marcelo Dourado - 60% dos votos;
BBB 11: Maria Melilo - 43% dos votos;
BBB 12: Fael - 92% dos votos;
BBB 13: Fernanda Keula - 62,79% dos votos;
BBB 14: Vanessa Mesquita - 53% dos votos;
BBB 15: Cézar Lima - 65% dos votos;
BBB 16: Munik - vitoriosa em todas as regiões;
BBB 17: Emilly Araújo - 58%
BBB 18: Gleici Damasceno - 57,28%
BBB 19: Paula - 61,09% dos votos
BBB 20: Thelma Assis - 44,1% dos votos;
BBB 21: Juliette Freire - 90,15% dos votos;
BBB 22: Arthur Aguiar - 68,96% dos votos;
BBB 23: Amandinha - 68,9% dos votos;
BBB 24: Davi Brito - 60,52% dos votos;
BBB 25: Renata - 51,90% dos votos;
BBB 26: Ana Paula Renault - 75,94% dos votos.