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Unfollow, vídeo apagado e suposta indireta: entenda a polêmica entre MC Livinho e Virginia Fonseca

Funkeiro deixou de seguir a influenciadora, apagou uma publicação dos dois e precisou se pronunciar após rumores de um possível affair

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de junho de 2026 às 07:24

Livinho e Virginia Crédito: Reprodução

O que começou como uma ação publicitária entre Virginia Fonseca e MC Livinho acabou se transformando em uma das polêmicas mais comentadas das redes sociais nos últimos dias. O cantor apagou um vídeo que havia publicado ao lado da influenciadora, deixou de segui-la nas redes e acabou alimentando uma série de especulações entre os fãs.

Tudo começou após os dois participarem de uma campanha publicitária para uma marca de cerveja. Na ocasião, Livinho publicou um vídeo dançando uma de suas músicas ao lado de Virginia. A gravação rapidamente repercutiu entre os seguidores, principalmente porque a influenciadora está solteira desde o fim de seu namoro com Vini Jr.

Livinho e Virginia 1 de 9

Poucos dias depois, internautas perceberam que a publicação havia sido apagada do perfil do funkeiro. Além disso, Livinho também deixou de seguir Virginia, o que aumentou ainda mais os rumores de um possível desentendimento entre os dois.

A situação ganhou novos capítulos quando Byanca Gabarron, esposa do cantor, publicou um vídeo nas redes sociais que muitos seguidores interpretaram como uma indireta para Virginia. Na gravação, ela aparece borrifando perfume diversas vezes, gesto que alguns internautas associaram ao hábito frequentemente mostrado pela influenciadora em seus vídeos.

Olha o deboche da esposa do livinho kkkkkkk https://t.co/5i3eZdi4mq pic.twitter.com/Eqaq3NbsSw — narisns ? (@narinsns) June 7, 2026

Diante da repercussão, MC Livinho decidiu se manifestar e explicar o motivo de ter apagado o conteúdo. "Eu tenho total respeito pela Virginia, mas também tenho pelo meu lar. Vocês criarem fanfic, shipparem, faltando com o respeito comigo, com meu lar e com a Virginia, me fez apagar o vídeo", afirmou durante uma transmissão ao vivo.

Segundo o cantor, o problema não foi a parceria profissional, mas sim os comentários que passaram a sugerir um possível envolvimento amoroso entre eles. "Vocês criarem fanfic, shiparem, ficarem faltando com respeito para comigo, para com o meu lar e também para com a Virginia, foi um dos motivos que me fez apagar o vídeo, pela falta de respeito. Então, vocês precisam aprender a respeitar as pessoas que estão em relacionamento, só isso", falou.

Virgínia é flagrada com comportamentos considerados “estranhos” ao lado de MC Livinho pic.twitter.com/UvWWJvaba0 — Fight Club ?? (@FIGHTZINCLUB) June 2, 2026

Na sequência, ele voltou a pedir respeito às pessoas que estão em um relacionamento. "Vocês precisam respeitar tanto a história da Virgínia quanto a minha história também, quanto a história do meu pessoal, da minha mulher", declarou.

Livinho também negou qualquer tipo de indireta relacionada ao caso e reforçou que a decisão foi tomada para evitar mais especulações. "Basicamente, é isso, para vocês aprenderem a parar de ficar criando fanfic, parar de criar vínculos numa área profissional", afirmou. "Eu estava trabalhando, fiz o vídeo da minha música nova, e vocês simplesmente começaram a viralizar coisas que não fazem sentido, mano. Então, respeitem, mano, só peço isso, respeitem, porque eu sou um cara coerente, sou pé no chão".

Esse cancelamento da Virginia foi a coisa mais aleatória que eu vi pic.twitter.com/mbgJqUeVyu — kah (@kabiscoiteira) June 7, 2026

O artista ainda afirmou que não pretende alimentar as teorias criadas pelos internautas e voltou a pedir respeito aos envolvidos. "Não tem indireta em nada, não tem nada, eu só vou explicar mais uma vez para vocês. Pela falta de respeito do público, para comigo, para com o meu lar, para com a Virgínia, eu optei por isso. Porque eu gosto de respeito, mano. E respeito é uma coisa que vocês têm que aprender".

Até o momento, Virginia Fonseca não comentou publicamente a polêmica nem respondeu às declarações do cantor.