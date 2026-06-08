FAMOSOS

Neta de Carlos Alberto de Nóbrega rebate ex-Chiquititas após pronunciamento: 'Fui vítima de um homem covarde'

Bruna Furlan afirmou que recebeu novas mensagens sobre supostas traições de Guilherme Vieira e disse que este será seu último posicionamento sobre o caso

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de junho de 2026 às 06:49

Guilherme Vieira Crédito: Reprodução/Instagram

A troca de farpas entre Bruna Furlan e Guilherme Vieira ganhou um novo capítulo. Após o ex-participante de A Fazenda 16 afirmar que algumas acusações feitas pela influenciadora "não representam a minha verdade", a neta de Carlos Alberto de Nóbrega voltou a se manifestar e fez duras críticas ao ator.

Em entrevista à revista Quem, Bruna afirmou que não pretende mais falar publicamente sobre o término e disse acreditar que as evidências das supostas traições já estão circulando nas redes sociais. "Acredito que o 'pronunciamento' dele apenas deixa claro que eu não menti em nada. Apenas fui vítima de um homem covarde que prefere alegar que estava comigo por pena, e que o meu diagnóstico feriu a saúde mental dele", declarou.

Bruna Furlan 1 de 25

A influenciadora, de 25 anos, contou que o assunto tem provocado desgaste emocional em um momento em que ainda enfrenta o tratamento contra o câncer de mama. Ela descobriu a doença aos 24 anos, no fim de dezembro de 2025. Desde então, passou por sessões de quimioterapia e, em maio deste ano, foi submetida a uma cirurgia para retirada das mamas e do tumor.

"Esse assunto já me feriu e me desgastou mais do que deveria, principalmente vendo outras mulheres me acusando de mentir e querendo atenção", desabafou.

Bruna também revelou que continua recebendo mensagens de mulheres relatando supostas investidas de Guilherme durante o período em que eles estavam juntos. "Eu não paro de receber DMs [mensagens] de meninas me revelando mais coisas, mais [tentativas de] traições. Eu estou um caco. Eu não aguento mais".

Prints de mensagens que Bruna Furlan recebeu sobre as traições de Guilherme Vieira Crédito: Reprodução

Segundo ela, alguns dos relatos recebidos seriam de diferentes momentos do relacionamento. A influenciadora disse que o primeiro registro seria de janeiro passado, cinco dias após o diagnóstico de câncer; o segundo, de fevereiro, mês em que iniciou as quimioterapias; e o terceiro, de março, mês de seu aniversário, quando ainda estava em tratamento. Ela optou por não expor a identidade das mulheres envolvidas.

Bruna ainda relatou que os relatos compartilhados são apenas alguns dos que recebeu com provas. Mas disse imaginar que existam outras mulheres que sequer sabiam de seu namoro com Guilherme, já que ele quase não publicava registros do relacionamento. A influenciadora também afirmou que há prints de conversas entre os dois que comprovariam seus relatos, mas que não pretende divulgar esse material por questões legais.

Bruna Furlan e Gui Vieira 1 de 4

A jovem também relembrou que viveu momentos importantes ao lado do ator, incluindo celebrações do Natal e Ano Novo em família e o período em que recebeu o diagnóstico da doença enquanto estava na casa do então namorado.

Ao encerrar o assunto, Bruna reforçou que continua em tratamento contra o câncer e afirmou que não pretende se pronunciar mais sobre o tema, para preservar suas energias para o que considera mais importante: sua cura.

Guilherme Vieira quebra silêncio

A nova declaração acontece poucas horas depois de Guilherme Vieira publicar um longo texto nas redes sociais. No comunicado, o ator admitiu erros durante o relacionamento, mas contestou parte das acusações feitas pela ex-namorada. "Sim, eu reconheço que cometi erros", escreveu.

Guilherme Vieira 1 de 11

"E o principal deles foi não ter sido claro sobre os meus sentimentos e sobre as dúvidas que eu carregava em relação àquela relação. Hoje entendo que essa falta de clareza contribuiu para dores e interpretações diferentes dos fatos, e assumo minha responsabilidade por isso", continuou.

O artista também afirmou que enfrentou dificuldades emocionais durante o namoro e revelou ter buscado acompanhamento psicológico. "Por muito tempo, vivi um conflito interno difícil de administrar. De um lado, existiam sentimentos, dúvidas e decisões que eu precisava tomar em relação à minha própria vida", declarou.

"Do outro, havia uma preocupação genuína com alguém que atravessava um momento extremamente delicado. E por várias vezes me encontrei em uma situação em que simplesmente não conseguia encontrar o equilíbrio entre essas duas coisas", afirmou ele, se referindo ao tratamento contra um câncer de mama de Bruna.