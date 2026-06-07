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Neta de Carlos Alberto de Nóbrega anuncia término com ex-A Fazenda e cita traições durante tratamento de câncer

Bruna Furlan fez desabafo nas redes sociais e afirmou que enfrentou falta de empatia e apoio em um dos momentos mais difíceis de sua vida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de junho de 2026 às 13:40

Bruna Furlan e Gui Vieira
Bruna Furlan e Gui Vieira Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Furlan, neta de Carlos Alberto de Nóbrega, revelou o fim de seu relacionamento com o ator Guilherme Vieira. Em publicações nas redes sociais, a influenciadora e jornalista afirmou que decidiu encerrar a relação após enfrentar situações que classificou como dolorosas durante o tratamento contra um câncer de mama. Ela relatou episódios de falta de empatia, carinho e apoio e acusou ex-A Fazenda de traição.

Aos 25 anos, Bruna compartilhou um vídeo no TikTok no estilo "arrume-se comigo" enquanto se preparava para a conversa de término. No desabafo, ela fez duras críticas ao ex-companheiro.

"Arrume-se comigo para terminar com o meu namorado narcisista. Esse homem já me viu chorando e me humilhando tantas vezes por causa dele que, assim, hoje, pelo menos, eu quero estar bem gata, bem gostosa", falou.

Bruna Furlan

Bruna Furlan por Reprodução/Instagram
Bruna Furlan por Reprodução/Instagram
Bruna Furlan por Reprodução/Instagram
Bruna Furlan por Reprodução/Instagram
Bruna Furlan por Reprodução/Instagram
Bruna Furlan por Reprodução/Instagram
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Bruna Furlan por Reprodução/Instagram

"Para o look, eu pensei em uma coisa bem básica: blusinha e calça bem grande, porque aí mostra, né, os novos 365 ml, mostra a cinturinha e mostra o bundão", continuou, fazendo referência à prótese de silicone que colocou após a remoção das mamas.

Ela ainda mostrou o sutiã pós-cirúrgico e as opções de roupas. "Fala sério, vocês não chorariam se eu terminasse com vocês? Eu choraria, mas eu sou uma pessoa sensata. Nem todo mundo é", ironizou.

Nos comentários da publicação, uma seguidora perguntou o que teria motivado o fim do relacionamento. Foi então que Bruna revelou alguns dos problemas que enfrentou. "Traições, falta de empatia, falta de cuidado, me fazer implorar pelo mínimo, etc... Tudo isso no momento mais delicado da minha vida, né?", escreveu.

Bruna Furlan revela motivo do término com ator
Bruna Furlan revela motivo do término com ator Crédito: Reprodução

Em outra interação com seguidores, a influenciadora também afirmou que nunca se sentiu assumida publicamente pelo ator. "Eles já terminaram e eu nem sabia que eles namoravam, socorro. Onde que tem registro dos dois juntos? Nunca vi, queria ver", comentou uma internauta. Bruna respondeu: "Ele nunca me assumiu. Ai que vergonha".

Quando outra usuária afirmou que os dois pareciam apaixonados nas redes sociais, ela respondeu com ironia: "Ator, né? Até eu acreditei".

Guilherme Vieira

Guilherme Vieira por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira por Reprodução/Instagram
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Guilherme Vieira por Reprodução/Instagram

Bruna tornou público o namoro com Guilherme Vieira em janeiro de 2026. O ator ficou conhecido por sua participação na novela Chiquititas e também integrou o elenco da A Fazenda 16.

Bruna Furlan e Gui Vieira

Bruna Furlan e Gui Vieira por Reprodução
Bruna Furlan e Gui Vieira por Reprodução
Bruna Furlan revela motivo do término com ator por Reprodução
Bruna Furlan e Gui Vieira por Reprodução/Instagram
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Bruna Furlan e Gui Vieira por Reprodução

O término acontece enquanto a influenciadora segue compartilhando sua jornada contra o câncer de mama. Ela recebeu o diagnóstico aos 24 anos, no fim de dezembro de 2025. Desde então, passou por sessões de quimioterapia e, em maio deste ano, foi submetida a uma cirurgia para retirada das mamas e do tumor.

Recentemente, Bruna contou aos seguidores que entrou em remissão completa da metástase e remissão parcial do câncer de mama.

@itsbrunafurlan arrume-se comigo para um término ? #grwm #dumphim ♬ original sound - Bruna Furlan de Nóbrega

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Tags:

Câncer Tratamento Bruna Furlan Guilherme Vieira gui Vieira

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