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Rayssa Leal assume nas redes sociais ser bissexual; skatista namora influenciadora Duda Wilken

Atleta de 18 anos se pronunciou de forma discreta no TikTok

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de junho de 2026 às 10:16

Duda Wilken e Rayssa Leal
Duda Wilken e Rayssa Leal Crédito: Reprodução/Instagram

A skatista brasileira Rayssa Leal confirmou publicamente que é bissexual ao interagir com seguidores nas redes sociais. A revelação aconteceu de forma discreta nos comentários de um vídeo publicado em seu perfil no TikTok.

Tudo começou quando uma internauta deixou uma mensagem utilizando emojis associados à bandeira bissexual, acompanhados de pontos de interrogação. A comunidade costuma usar os corações rosa, roxo e azul, nesta ordem, para identificar a orientação sexual. Em resposta, a medalhista olímpica escreveu apenas "humrum", expressão frequentemente usada para indicar concordância, o que foi interpretado pelos fãs como uma confirmação de sua orientação sexual.

Rayssa confirmou ser bissexual
Rayssa confirmou ser bissexual Crédito: Reprodução

Aos 18 anos, Rayssa mantém um relacionamento com a influenciadora digital Duda Wilken. As duas assumiram o namoro publicamente no início deste ano, mas costumam manter a vida pessoal longe dos holofotes.

Recentemente, a atleta precisou esclarecer rumores de uma possível separação após arquivar um vídeo em que aparecia ao lado da namorada no TikTok. A movimentação gerou especulações entre seguidores, levando Rayssa a fazer uma transmissão ao vivo para explicar a situação.

Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal

Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais
Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais
Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais
Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais
Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais
Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais
Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais
Rayssa Leal e Duda Wilken por Reprodução
Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais
Rayssa Leal estaria namorando influenciadora Duda Wilken, segundo rumores da web por Reprodução/Redes Sociais
Rayssa Leal e Duda Wilken por Reprodução
Rayssa Leal e Duda Wilken por Reprodução
Rayssa Leal e Duda Wilken por Reproduçaõ
Rayssa Leal e Duda Wilken por Reprodução
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Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal por Reprodução/Redes Sociais

Na ocasião, ela afirmou que apenas reorganizava o conteúdo de suas redes sociais e negou qualquer problema no relacionamento.

"Prefiro falar por aqui. Tá tudo bem por aqui. Ontem eu fui ajeitar (...) algumas coisas nas redes sociais e ajeitei meu Tiktok, principalmente com vídeos que eu queria deixar e outros não. Alguns estavam com a qualidade baixa e eu resolvi ajeitar", explicou.

A skatista também reforçou que não havia apagado publicações relacionadas à companheira e garantiu que o namoro seguia normalmente. "Era para ficar bonitinho [o perfil]. Só queria falar que por aqui está tudo bem. Obrigada pela preocupação, mas tá tudo certo", completou.

Mansão de Rayssa Leal tem pista de skate

Rayssa mostrou momento da construção, celebrando por Reprodução
Pista de skate de Rayssa Leal por Reprodução
Pista de skate de Rayssa Leal por Reprodução
Pista de skate de Rayssa Leal por Reprodução
Pista de skate de Rayssa Leal por Reprodução
Pista de skate de Rayssa Leal por Reprodução
Atleta já mostrou detalhes do quarto por Reprodução
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Rayssa mostrou momento da construção, celebrando por Reprodução

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Rayssa Leal Duda Wilken

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