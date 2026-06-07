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Rayssa Leal assume nas redes sociais ser bissexual; skatista namora influenciadora Duda Wilken

Atleta de 18 anos se pronunciou de forma discreta no TikTok

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de junho de 2026 às 10:16

Duda Wilken e Rayssa Leal Crédito: Reprodução/Instagram

A skatista brasileira Rayssa Leal confirmou publicamente que é bissexual ao interagir com seguidores nas redes sociais. A revelação aconteceu de forma discreta nos comentários de um vídeo publicado em seu perfil no TikTok.

Tudo começou quando uma internauta deixou uma mensagem utilizando emojis associados à bandeira bissexual, acompanhados de pontos de interrogação. A comunidade costuma usar os corações rosa, roxo e azul, nesta ordem, para identificar a orientação sexual. Em resposta, a medalhista olímpica escreveu apenas "humrum", expressão frequentemente usada para indicar concordância, o que foi interpretado pelos fãs como uma confirmação de sua orientação sexual.

Rayssa confirmou ser bissexual Crédito: Reprodução

Aos 18 anos, Rayssa mantém um relacionamento com a influenciadora digital Duda Wilken. As duas assumiram o namoro publicamente no início deste ano, mas costumam manter a vida pessoal longe dos holofotes.

Recentemente, a atleta precisou esclarecer rumores de uma possível separação após arquivar um vídeo em que aparecia ao lado da namorada no TikTok. A movimentação gerou especulações entre seguidores, levando Rayssa a fazer uma transmissão ao vivo para explicar a situação.

Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal 1 de 14

Na ocasião, ela afirmou que apenas reorganizava o conteúdo de suas redes sociais e negou qualquer problema no relacionamento.

"Prefiro falar por aqui. Tá tudo bem por aqui. Ontem eu fui ajeitar (...) algumas coisas nas redes sociais e ajeitei meu Tiktok, principalmente com vídeos que eu queria deixar e outros não. Alguns estavam com a qualidade baixa e eu resolvi ajeitar", explicou.

A skatista também reforçou que não havia apagado publicações relacionadas à companheira e garantiu que o namoro seguia normalmente. "Era para ficar bonitinho [o perfil]. Só queria falar que por aqui está tudo bem. Obrigada pela preocupação, mas tá tudo certo", completou.