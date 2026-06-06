Silicone e 6 refeições por dia: o que Ruivinha de Marte fez para ganhar 20kg e transformar o shape

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de junho de 2026 às 13:00
A influenciadora e cantora Ruivinha de Marte vive uma das transformações físicas mais comentadas das redes sociais. Conhecida pelo visual extremamente magro no início da carreira, a artista mudou completamente a aparência após investir em musculação, alimentação regrada e procedimentos estéticos.
Nascida como Anny Bergatin, Ruivinha chegou a pesar apenas 43 quilos. Desde então, ganhou mais de 20 quilos e passou a exibir um físico musculoso, resultado de uma rotina intensa de treinos e de um plano alimentar estruturado com várias refeições ao longo do dia.
Ruivinha de Marte
A mudança fez com que a influenciadora passasse a estrelar campanhas de academias e marcas de suplementos, ampliando sua presença no universo fitness. Nos últimos meses, ela também começou a demonstrar interesse pelo fisiculturismo.
Além da transformação corporal conquistada com exercícios e alimentação, Ruivinha revelou ter recorrido a alguns procedimentos estéticos. Entre eles estão harmonização facial, intervenções no nariz, boca e queixo, além da colocação de próteses de silicone nos seios.
Evolução de Ruivinha de Marte
"Logo depois que fiz os procedimentos no rosto, fiquei pensando em pôr silicone, mas, até então, não tinha coragem. Mas fui me preparando até que o dia chegou. Estou amando muito meus seios, apesar de receber muitas críticas por ele ser tão grande para mim. Estou amando e não me arrependo", afirmou em entrevista à revista Quem.
A evolução física da influenciadora costuma render centenas de comentários nas redes sociais. Seguidores destacam principalmente a disciplina demonstrada ao longo do processo e a mudança visível em comparação às imagens publicadas nos primeiros anos de carreira.
Hoje, Ruivinha de Marte segue compartilhando sua rotina de treinos, alimentação e novos desafios ligados ao universo fitness, área que se tornou uma das principais frentes de sua carreira.