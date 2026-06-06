CORPÃO

Silicone e 6 refeições por dia: o que Ruivinha de Marte fez para ganhar 20kg e transformar o shape

Influenciadora chegou a pesar 43kg, adotou rotina intensa de musculação e hoje coleciona elogios nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de junho de 2026 às 13:00

Ruivinha de Marte Crédito: Reprodução

A influenciadora e cantora Ruivinha de Marte vive uma das transformações físicas mais comentadas das redes sociais. Conhecida pelo visual extremamente magro no início da carreira, a artista mudou completamente a aparência após investir em musculação, alimentação regrada e procedimentos estéticos.

Nascida como Anny Bergatin, Ruivinha chegou a pesar apenas 43 quilos. Desde então, ganhou mais de 20 quilos e passou a exibir um físico musculoso, resultado de uma rotina intensa de treinos e de um plano alimentar estruturado com várias refeições ao longo do dia.

Ruivinha de Marte 1 de 4

A mudança fez com que a influenciadora passasse a estrelar campanhas de academias e marcas de suplementos, ampliando sua presença no universo fitness. Nos últimos meses, ela também começou a demonstrar interesse pelo fisiculturismo.

Além da transformação corporal conquistada com exercícios e alimentação, Ruivinha revelou ter recorrido a alguns procedimentos estéticos. Entre eles estão harmonização facial, intervenções no nariz, boca e queixo, além da colocação de próteses de silicone nos seios.

Evolução de Ruivinha de Marte 1 de 25

"Logo depois que fiz os procedimentos no rosto, fiquei pensando em pôr silicone, mas, até então, não tinha coragem. Mas fui me preparando até que o dia chegou. Estou amando muito meus seios, apesar de receber muitas críticas por ele ser tão grande para mim. Estou amando e não me arrependo", afirmou em entrevista à revista Quem.

A evolução física da influenciadora costuma render centenas de comentários nas redes sociais. Seguidores destacam principalmente a disciplina demonstrada ao longo do processo e a mudança visível em comparação às imagens publicadas nos primeiros anos de carreira.