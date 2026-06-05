QUEM AMA CUIDA

Filha de Isabela Garcia admite ciúmes de Leticia Colin por papel da mãe em novela: 'Não gosto'

Vídeo publicado nas redes sociais viralizou após jovem confessar desconforto ao ver a atriz interpretando a mãe da personagem de Leticia Colin

Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 20:51

Quem Ama Cuida é exibida às 21h, na Globo Crédito: Reprodução

O talento de Isabela Garcia nas telas acabou provocando uma reação inusitada dentro da própria família. A filha da atriz, Gabríella Gárcia, viralizou nas redes sociais após revelar que sente ciúmes ao assistir à mãe interpretando personagens maternas na televisão.

Atualmente no ar na novela Quem Ama Cuida, Isabela dá vida a Elisa, mãe de Adriana, personagem de Leticia Colin. Foi justamente a relação entre as duas na trama que despertou o comentário bem-humorado da jovem.

Apartamento de Letícia Colin 1 de 21

Em um vídeo publicado no TikTok, Gabríella contou que tem dificuldade para assistir à mãe demonstrando carinho e cuidado com outros personagens.

"Sabe qual é a pior parte de ser filha de uma grande atriz? Quando ela está fazendo a mãe de alguém em uma novela, eu fico morrendo de ciúme", afirmou.

A jovem explicou que a atuação da mãe é tão convincente que, por alguns momentos, parece esquecer que se trata apenas de ficção. "Ela é tão boa, tão boa, que parece que ela é mãe dela e não é mais a minha", brincou ao comentar a relação entre Isabela Garcia e a personagem de Leticia Colin.

A publicação rapidamente repercutiu entre internautas, que se identificaram com o sentimento e elogiaram tanto o humor da jovem quanto a atuação da veterana.

Fora das novelas, Isabela Garcia é mãe de quatro filhos: Gabríella, João Pedro e os gêmeos Bernardo e Francisco. Com uma carreira consolidada na televisão brasileira, a atriz voltou ao horário nobre da Globo em um dos papéis mais comentados de sua trajetória recente.